Šramková vyzve Rakúšanku v prvom kole na Roland Garros: Jedna z prijateľnejších súperiek

Jediná Slovenka vo dvojhre na Roland Garros 2026 sa predstaví už v pondelok. Rebecca Šramková si štvrtýkrát zahrá v hlavnej súťaži dvojhry na najcennejšej parížskej antuke a konečne by chcela postúpiť do 2. kola.
Jej súboj proti Rakúšanke Julii Grabherovej organizátori zaradili ako druhý na dvorec číslo 4, čiže so začiatkom po 12.30 h.
Obe hráčky od seba delia štyri miesta v renkingu WTA vo dvojhre. Rakúšanka je na 121. pozícii, Slovenka na 125. poste.
"Grabherová je jedna z prijateľnejších možností, ktoré boli na výber. Je to antukárka, povrch jej sedí. Zdolala na tomto povrchu viaceré kvalitné hráčky, takže určite budem musieť bojovať o každú loptičku.
V Paríži sa mi všeobecne hrá dobre, vždy tam idem s dobrým pocitom. Antuka je rovná, kurty krásne upravené.
Veľmi sa teším, že si môžem po štvrtýkrát zahrať v hlavnej súťaži na Roland Garros," uviedla Šramková pred vstupom do súťaže, cituje ho web Slovenského tenisového zväzu.
Šramková prešla trojkolovou kvalifikáciou až do hlavnej súťaže. Vo finále kvalifikácie si 29-ročná Slovenka poradila s Argentínčankou Mariou Carleovou 6:4, 5:7, 6:2.
Bol to jediný stratený set Šramkovej v kvalifikácii. Predtým vo dvoch setoch zdolala Kanaďanku Kaylu Crossovú aj Portugalčanku Franciscu Jorgeovú.
"Som veľmi spokojná, že sa mi podarilo prebojovať do hlavnej súťaže.
Napriek tomu, že som opäť mala zdravotné problémy a nebola som schopná trénovať a adekvátne sa pred grandslamom pripravovať, sa mi napokon podarilo všetky tri zápasy dotiahnuť do víťazného konca.
Som veľmi rada, že to vyšlo," doplnila zverenkyňa trénera Milana Martinca v NTC.
Šramková si zahrá v 1. kole hlavnej súťaže pri Seine štvrtýkrát od roku 2022. Vlani dostala na úvod najťažšiu možnú súperku, štvornásobnú parížsku šampiónku Igu Swiatekovú.
Súčasnej svetovej trojke vtedy vzala šesť gemov a so cťou prehral 3:6, 3:6. Rok predtým Šramková na úvod nestačila na Američanku Amandu Anisimovovú a v roku 2022 na Rusku Dariu Kasatkinovú.