Zápas prerušili ošetrenia aj problémy so sieťou. Sinner mal ťažkosti, ale ide ďalej

Dvadsaťdeväťročný Sonego sa premiérovo v kariére dostal do štvrťfinále na Australian Open i celkovo na grandslamovej pôde.

"Neviem, čo povedať, je to neskutočné a veľmi emotívne. Dnes to bol ťažký zápas, som rád, že som to zvládol," povedal. Tien prešiel do hlavného turnaja cez kvalifikáciu, kde vo finále zdolal Slováka Jozefa Kovalíka a v 2. kole senzačne vyradil aj trojnásobného finalistu Rusa Daniila Medvedeva.