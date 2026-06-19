    Senzácia visela vo vzduchu. Sabalenková sa trápila s dvadsaťročnou Češkou

    Aryna Sabalenková
    Aryna Sabalenková (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. jún 2026 o 18:28
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    Svetovú jednotku delili dva gemy od vypadnutia.

    Bieloruská tenistka Arina Sobolenková nedopustila prekvapenie a postúpila do semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Berlíne.

    Svetová jednotka zdolala v piatkovom štvrťfinálovom dueli Češku Nikolu Bartůňkovú 2:6, 7:6 (2), 6:4, hoci prehrávala 2:6 a 0:4 v druhom sete.

    V boji o finále sa stretne s Jessicou Pegulovou. Američanka potvrdila pozíciu nasadenej trojky a zvíťazila nad krajankou Madison Keysovou v dvoch tajbrejkoch 7:6 (5), 7:6 (8).

    WTA Berlín

    dvojhra - štvrťfinále:

    Jessica Pegulová (USA-3) - Madison Keysová (USA) 7:6 (5), 7:6 (8)

    Linda Nosková (ČR-8) - Paula Badosová (Šp.) 6:1, 6:3

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Nikola Bartůňková (ČR) 2:6, 7:6 (2), 6:4

    Tenis

    Tenis

    Aryna Sabalenková
    Aryna Sabalenková
    Senzácia visela vo vzduchu. Sabalenková sa trápila s dvadsaťročnou Češkou
    dnes 18:28
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