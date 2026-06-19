Senzácia visela vo vzduchu. Sabalenková sa trápila s dvadsaťročnou Češkou

Bieloruská tenistka Arina Sobolenková nedopustila prekvapenie a postúpila do semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Berlíne.
Svetová jednotka zdolala v piatkovom štvrťfinálovom dueli Češku Nikolu Bartůňkovú 2:6, 7:6 (2), 6:4, hoci prehrávala 2:6 a 0:4 v druhom sete.
V boji o finále sa stretne s Jessicou Pegulovou. Američanka potvrdila pozíciu nasadenej trojky a zvíťazila nad krajankou Madison Keysovou v dvoch tajbrejkoch 7:6 (5), 7:6 (8).
WTA Berlín
dvojhra - štvrťfinále:
Jessica Pegulová (USA-3) - Madison Keysová (USA) 7:6 (5), 7:6 (8)
Linda Nosková (ČR-8) - Paula Badosová (Šp.) 6:1, 6:3
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Nikola Bartůňková (ČR) 2:6, 7:6 (2), 6:4