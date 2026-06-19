    De Minaur nenaplnil ambície nasadenej jednotky. V Londýne končí vo štvrťfinále

    Austrálsky tenista Alex De Minaur
    Austrálsky tenista Alex De Minaur (Autor: TASR/PA via AP)
    TASR|19. jún 2026 o 21:15
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    Prehral v dvoch setoch.

    Austrálsky tenista Alex de Minaur ukončil ako najvyššie nasadený hráč svoje pôsobenie na trávnatom turnaji v Londýne vo štvrťfinále.

    Nad jeho sily bol Američan Brandon Nakashima, ktorý zvíťazil 7:5, 6:3. Nakashima sa v semifinále stretne so siedmym nasadeným Argentínčanom Franciscom Cerundolom.

    Medzi najlepšou štvorkou nebude chýbať ani ďalší Američan Tommy Paul, ktorý ako nasadená osmička zdolal štvorku „pavúka“ Alejandra Davidovicha Fokinu zo Španielska 6:3, 7:6 (4).

    Jeho súperom v boji o finále bude Francúz Ugo Humbert, ktorý si poradil s Rinkym Hijikatom z Austrálie hladko 6:1, 6:2.

    ATP Londýn 2026

    dvojhra - štvrťfinále:

    Brandon Nakashima (USA) - Alex de Minaur (Austr.-1) 7:5, 6:3

    Francisco Cerundolo (Arg.-7) - Arthur Fery (V.Brit.) 7:6 (1), 3:6, 6:4

    Tommy Paul (USA-8) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-4) 6:3, 7:6 (4)

    Ugo Humbert (Fr.) - Rinky Hijikata (Austr.) 6:1, 6:2

    Tenis

    Tenis

    Austrálsky tenista Alex De Minaur
    Austrálsky tenista Alex De Minaur
    De Minaur nenaplnil ambície nasadenej jednotky. V Londýne končí vo štvrťfinále
    dnes 21:15
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