De Minaur nenaplnil ambície nasadenej jednotky. V Londýne končí vo štvrťfinále

Austrálsky tenista Alex de Minaur ukončil ako najvyššie nasadený hráč svoje pôsobenie na trávnatom turnaji v Londýne vo štvrťfinále.
Nad jeho sily bol Američan Brandon Nakashima, ktorý zvíťazil 7:5, 6:3. Nakashima sa v semifinále stretne so siedmym nasadeným Argentínčanom Franciscom Cerundolom.
Medzi najlepšou štvorkou nebude chýbať ani ďalší Američan Tommy Paul, ktorý ako nasadená osmička zdolal štvorku „pavúka“ Alejandra Davidovicha Fokinu zo Španielska 6:3, 7:6 (4).
Jeho súperom v boji o finále bude Francúz Ugo Humbert, ktorý si poradil s Rinkym Hijikatom z Austrálie hladko 6:1, 6:2.
ATP Londýn 2026
dvojhra - štvrťfinále:
Brandon Nakashima (USA) - Alex de Minaur (Austr.-1) 7:5, 6:3
Francisco Cerundolo (Arg.-7) - Arthur Fery (V.Brit.) 7:6 (1), 3:6, 6:4
Tommy Paul (USA-8) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-4) 6:3, 7:6 (4)
Ugo Humbert (Fr.) - Rinky Hijikata (Austr.) 6:1, 6:2