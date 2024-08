Obhajkyňa Gauffová potrebovala na postup aj tretí set, Azarenková končí

NEW YORK. Americká tenistka Emma Navarrová postúpila do osemfinále grandslamového turnaja US Open.

Trinásta nasadená hráčka si v piatkovom zápase poradila s devätnástkou pavúka Ukrajinkou Martou Kosťukovou v troch setoch 6:4, 4:6, 6:3. Postupom medzi šestnástku najlepších si vytvorila osobné maximum na US Open.

V osemfinále nebude chýbať ani nenasadená Číňanka Wang Ja-fan. V 3. kole zdolala dvadsiatu nasadenú Bielorusku Viktoriju Azarenkovú 6:4, 3:6, 6:1.