Šokujúce výsledky v Šanghaji, už v 2. kole končí Shelton aj Tiafoe. Rune svoj zápas zvládol

ŠANGHAJ. Belgický tenista David Goffin postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji Masters 1000 v Šanghaji.
V 2. kole vyradil šiesteho nasadeného Američana Bena Sheltona 6:2, 6:4.
O ďalšie prekvapenie sa postaral Nemec Yannick Hanfmann, ktorý zdolal Sheltonovho krajana Francesa Tiafoea 6:7 (9), 6:2, 6:1.
ATP Masters 1000 Šanghaj
Dvojhra - 2. kolo:
David Goffin (Belg.) - Ben Shelton (USA-6) 6:2, 6:4
Gabriel Diallo (Kan.-31) - Benjamin Bonzi (Fr.) 6:4, 6:4
Yannick Hanfmann (Nem.) - Frances Tiafoe (USA-25) 6:7 (9), 6:2, 6:1
Holger Rune (Dán.-10) - Sebastian Baez (Arg.) 7:5, 6:4
Ugo Humbert (Fr.-21) - Jordan Thompson (Austr.) 6:3, 7:6 (4)
Francisco Cerundolo (Arg.-19) - Adrian Mannarino (Fr.) 7:6 (3), 7:6 (4)
Dvojhra - 1. kolo:
Learner Tien (USA) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 4:6, 6:3, 6:4