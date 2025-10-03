    Šokujúce výsledky v Šanghaji, už v 2. kole končí Shelton aj Tiafoe. Rune svoj zápas zvládol

    Ben Shelton.
    Ben Shelton. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. okt 2025 o 10:55 (aktualizované 3. okt 2025 o 12:22)
    Na ich účet sa radovali Goffin a Hanfmann.

    ŠANGHAJ. Belgický tenista David Goffin postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji Masters 1000 v Šanghaji.

    V 2. kole vyradil šiesteho nasadeného Američana Bena Sheltona 6:2, 6:4.

    O ďalšie prekvapenie sa postaral Nemec Yannick Hanfmann, ktorý zdolal Sheltonovho krajana Francesa Tiafoea 6:7 (9), 6:2, 6:1.

    ATP Masters 1000 Šanghaj

    Dvojhra - 2. kolo:

    David Goffin (Belg.) - Ben Shelton (USA-6) 6:2, 6:4

    Gabriel Diallo (Kan.-31) - Benjamin Bonzi (Fr.) 6:4, 6:4

    Yannick Hanfmann (Nem.) - Frances Tiafoe (USA-25) 6:7 (9), 6:2, 6:1

    Holger Rune (Dán.-10) - Sebastian Baez (Arg.) 7:5, 6:4

    Ugo Humbert (Fr.-21) - Jordan Thompson (Austr.) 6:3, 7:6 (4)

    Francisco Cerundolo (Arg.-19) - Adrian Mannarino (Fr.) 7:6 (3), 7:6 (4)

    Dvojhra - 1. kolo:

    Learner Tien (USA) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 4:6, 6:3, 6:4

