Turnaj WTA Finals spoznal poslednú účastníčku. Kazašská tenistka postúpila do semifinále

TOKIO. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do semifinále turnaja WTA 500 v Tokiu.
V piatkovom štvrťfinále zdolala ako nasadená dvojka deviatku podujatia Victoriu Mbokovú z Kanady 6:3, 7:6 (4). Získala tak poslednú voľnú miestenku pre WTA Finals v Saudskej Arábii.
Rybakinová ukončila nádej o postupe medzi elitnú osmičku Turnaja majsteriek pre Mirru Andrejevovú. „Je skvelé mať možnosť zahrať si ďalšie zápasy proti top hráčkam.
Vedela som, že získať miestenku znamená zvládnuť dlhú cestu, no uplynulý týždeň som sa sústredila na každý jeden zápas a na konci všetko fungovalo,“ tešila sa Rybakinová podľa DPA.
WTA 500 Tokio
Dvojhra - štvrfinále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Victoria Mboková (Kan.-9) 6:3, 7:6 (4)
Linda Nosková (ČR-6) - Anna Kalinská (Rus.) 6:0, 1:0 - skreč
Sofia Keninová (USA) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-3) 6:0, 2:6, 7:6 (3)
Belinda Benčičová (Švajč.-5) - Karolína Muchová (ČR-8) 3:6, 7:5, 7:5