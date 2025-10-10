    Slovenský súboj zvládla lepšie Mihalíková, je už v semifinále. Dramatický súboj rozhodli v závere

    
    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková (vľavo) s Britkou Oliviou Nichollsovou. (Autor: REUTERS)
    TASR|10. okt 2025 o 16:11
    

    WU-CHAN. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.

    Vo štvrťfinále zdolali Slovenku Rebeccu Šramkovú a Češku Lindu Noskovú po dramatickom boji 7:5, 2:6 a 10:5.

    V boji o finále budú čeliť austrálsko-českej dvojici Storm Hunterová, Kateřina Siniaková.

    WTA 1000 Wu-chan

    Štvorhra - štvrťfinále:

    Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.) - Rebecca Šramková, Linda Nosková (SR/ČR) 7:5, 2:6, 10:5

