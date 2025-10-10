Slovenský súboj zvládla lepšie Mihalíková, je už v semifinále. Dramatický súboj rozhodli v závere

WU-CHAN. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.
Vo štvrťfinále zdolali Slovenku Rebeccu Šramkovú a Češku Lindu Noskovú po dramatickom boji 7:5, 2:6 a 10:5.
V boji o finále budú čeliť austrálsko-českej dvojici Storm Hunterová, Kateřina Siniaková.
WTA 1000 Wu-chan
Štvorhra - štvrťfinále:
Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.) - Rebecca Šramková, Linda Nosková (SR/ČR) 7:5, 2:6, 10:5