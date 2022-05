Swiateková vyhrala 25 zápas za sebou, Collinsovú vyradila nenasadená súperka

RÍM. Svetová jednotka Iga Swiateková z Poľska si bez väčších problémov poradila s Bieloruskou Victoriou Azarenkovou 6:4, 6:1 a postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v Ríme. Dvadsaťročná hráčka vyhrala 25 zápas v sérii.

Vo štvrťfinále sa stretne s Kanaďankou Biancou Andreescuovou, ktorá vyradila Chorvátku Petru Martičovú v dvoch setoch 6:4, 6:4.

Swiateková prehrával v úvodnom sete 0:3, no potom zobrala súperke štyri podania po sebe a vyhrala 6:4. V druhom sete už jasne dominovala.

"Nezačala som dobre a všetci to videli. No som veľmi šťastná za to, ako som zareagovala a ako som sa v prvom sete zlepšila," povedala.