    Rune postúpil v Šanghaji už do osemfinále. V 3. kole končí Fritz už po dvoch setoch

    Holger Rune.
    Holger Rune. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. okt 2025 o 09:53 (aktualizované 5. okt 2025 o 11:03)
    ShareTweet0

    Dán si poradil s Francúzom Ugom Humbertom v dvoch setoch.

    ŠANGHAJ. Dánsky tenista Holger Rune postúpil do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji.

    V zápase 3. kola si v pozícii nasadenej desiatky poradil s Ugom Humbertom z Francúzska v dvoch setoch 6:4 a 6:4.

    Francúz Giovanni Mpetshi Perricard vyradil piateho nasadeného Taylora Fritza z USA po setoch 6:4, 7:5.

    ATP Masters 1000 Šanghaj

    Dvojhra - 3. kolo:

    Gabriel Diallo (Kan.-31) - David Goffin (Belg.) 3:0 - skreč

    Holger Rune (Dán.-10) - Ugo Humbert (Fr.-21) 6:4, 6:4

    Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.-32) - Taylor Fritz (USA-5) 6:4, 7:5

     Zizou Bergs (Belg.) - Francisco Cerundolo (Arg.-19) 7:6 (1), 6:3

    Tenis

    Tenis

    Holger Rune.
    Holger Rune.
    Rune postúpil v Šanghaji už do osemfinále. V 3. kole končí Fritz už po dvoch setoch
    dnes 09:53
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Rune postúpil v Šanghaji už do osemfinále. V 3. kole končí Fritz už po dvoch setoch