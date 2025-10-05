Rune postúpil v Šanghaji už do osemfinále. V 3. kole končí Fritz už po dvoch setoch

ŠANGHAJ. Dánsky tenista Holger Rune postúpil do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji.
V zápase 3. kola si v pozícii nasadenej desiatky poradil s Ugom Humbertom z Francúzska v dvoch setoch 6:4 a 6:4.
Francúz Giovanni Mpetshi Perricard vyradil piateho nasadeného Taylora Fritza z USA po setoch 6:4, 7:5.
ATP Masters 1000 Šanghaj
Dvojhra - 3. kolo:
Gabriel Diallo (Kan.-31) - David Goffin (Belg.) 3:0 - skreč
Holger Rune (Dán.-10) - Ugo Humbert (Fr.-21) 6:4, 6:4
Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.-32) - Taylor Fritz (USA-5) 6:4, 7:5
Zizou Bergs (Belg.) - Francisco Cerundolo (Arg.-19) 7:6 (1), 6:3