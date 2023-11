Sinner vstúpil do turnaja výhrou, Tsitsipasovi nedovolil žiaden set

TURÍN. Taliansky tenista Jannik Sinner úspešne vstúpil do turnaja majstrov v Turíne. V otváracom dueli prestížneho podujatia zvíťazil v zelenej skupine nad Grékom Stefanosom Tsitsipasom 6:4, 6:4.

Prvý set získal vo svoj prospech vďaka brejku v piatom geme. Hneď na začiatku druhého dejstva opäť prelomil podanie Tsitsipasa a zápas so šampiónom z roku 2019 už dotiahol do víťazného konca.

V desiatom geme premenil vďaka esu prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Tsitsipasom na 3:5.

V úvode pozápasového interview sa poďakoval domácim fanúšikom za podporu. "Čo na to povedať, boli skvelí. Takáto podpora publika, to je bláznivá vec. Dnes som podal optimálny výkon, zápas sa od začiatku do konca vyvíjal v mojej réžii.

Hru Tsitsipasa som si ešte v sobotu pozrel na videu, do bodky som splnil stanovenú taktiku. Tenis si v týchto dňoch naozaj užívam a veľkú zásluhu majú na tom fanúšikovia, ktorí ma povzbudzujú."