VIDEO: Češka potvrdzuje v úvode sezóny skvelú formu. Tretíkrát sa dostala do semifinále

Česká tenistka Karolína Muchová sa prebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Miami. V pozícii trinástej nasadenej hráčky zdolala vo štvrťfinále 10. nasadenú Kanaďanku Victoriu Mbokovú 7:5 a 7:6.
O druhú finálovú účasť v sezóne si zahrá proti víťazke duelu medzi domácou Coco Gauffovou a Belindou Benčičovou zo Švajčiarska.
Muchová prvý set získala po brejku na 6:5. Druhé dejstov bol ešte vyrovnanejšie a musel rozhodnúť tajbrek. V ňom sa dvadsaťdeväťročná Češka ujala vedenia 5:2 a napokon v ňom aj napriek dvom stratám podania uspela 7:5.
V semifinále sa Muchová v prebiehajúcej sezóne predstavila zatiaľ dvakrát. V januári v Brisbane v ňom vypadla, no vo februári v Dauhe napokon dokráčala až k druhému titulu v kariére. Vo finále vtedy zdolala práve Mbokovú.
WTA Miami 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Karolína Muchová (ČR-13) - Victoria Mboková (Kan.-10) 7:5, 7:6 (5)