    VIDEO: Češka potvrdzuje v úvode sezóny skvelú formu. Tretíkrát sa dostala do semifinále

    Česká tenistka Karolína Muchová oslavuje víťazstvo.
    Česká tenistka Karolína Muchová oslavuje víťazstvo. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|24. mar 2026 o 22:37
    Muchová zdolala vo štvrťfinále desiatu nasadenú Kanaďanku.

    Česká tenistka Karolína Muchová sa prebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Miami. V pozícii trinástej nasadenej hráčky zdolala vo štvrťfinále 10. nasadenú Kanaďanku Victoriu Mbokovú 7:5 a 7:6.

    O druhú finálovú účasť v sezóne si zahrá proti víťazke duelu medzi domácou Coco Gauffovou a Belindou Benčičovou zo Švajčiarska.

    Muchová prvý set získala po brejku na 6:5. Druhé dejstov bol ešte vyrovnanejšie a musel rozhodnúť tajbrek. V ňom sa dvadsaťdeväťročná Češka ujala vedenia 5:2 a napokon v ňom aj napriek dvom stratám podania uspela 7:5.

    VIDEO: Zostrih zápasu Mboková - Muchová

    V semifinále sa Muchová v prebiehajúcej sezóne predstavila zatiaľ dvakrát. V januári v Brisbane v ňom vypadla, no vo februári v Dauhe napokon dokráčala až k druhému titulu v kariére. Vo finále vtedy zdolala práve Mbokovú.

    WTA Miami 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Karolína Muchová (ČR-13) - Victoria Mboková (Kan.-10) 7:5, 7:6 (5)

    Tenis

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková
