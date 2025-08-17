Rozprávkovú jazdu kvalifikanta zastavil až Sinner. Vo finále ho čaká ďalší stret s Alcarazom

CINCINNATI. Najvyššie nasadený a obhajca titulu Jannik Sinner, ktorý hral v deň svojich 24. narodenín, ukončil rozprávkovú jazdu francúzskeho kvalifikanta Terencea Atmanea na turnaji Cincinnati Open víťazstvom 7:6(4), 6:2 a v sobotu postúpil do finále.
V druhom semifinále postúpil Carlos Alcaraz po výhre 6:4, 6:3 nad nemeckou trojkou turnaja Alexandrom Zverevom, ktorý mal počas zápasu fyzické problémy.
Španiel si tak zabezpečil ďalší súboj so Sinnerom – reprízu tohtoročných finálových zápasov Roland Garros aj Wimbledonu.
Sinner získal neuveriteľných 91 % bodov po prvom podaní, počas 86-minútového zápasu nečelil ani jednému brejkbalu a využil dva z piatich ponúknutých brejkov pri svojom prvom kariérnom stretnutí so 136. hráčom rebríčka Atmaneom.
„Veľmi, veľmi náročná výzva,“ povedal Sinner na kurte po tom, čo mu publikum zaspievalo „Happy Birthday“. „Keď hráte proti niekomu úplne novému, je to vždy veľmi ťažké.“
Taliansky líder svetového rebríčka mal plné ruky práce počas vyrovnaného prvého setu, v ktorom obaja hráči excelovali na servise a ani jeden si nevypracoval brejkbal.
Sinner, ktorý v úvodnom dejstve prehral na podaní iba tri loptičky, získal tretí gem po sebe bez straty bodu a vynútil si tak tajbrejk. V ňom Atmane daroval súperovi prvý bod dvojchybou a od tej chvíle už Talian nepustil iniciatívu z rúk.
Úradujúci šampión US Open, Australian Open a Wimbledonu otvoril druhý set deväťminútovým gemom na servise, následne vyhral čistou hrou a pri stave 2:1 konečne prelomil Atmaneovo podanie. To mu poskytlo rozhodujúci náskok.
Sinner pridal ďalší gem bez straty loptičky na 4:1 a tým prakticky zlomil odpor súpera, ktorý na svojej ceste do premiérového semifinále turnaja ATP Masters 1000 vyradil aj hráčov z prvej desiatky Taylora Fritza a Holgera Runeho.
Keď Atmane podával na udržanie sa v zápase, Sinner rýchlo získal vedenie 0:40 a na treťom mečbale spečatil postup, keď jeho francúzsky súper poslal forhend do siete.
VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Atmane
Súboj Alcaraz – Zverev prerušili v prvom sete na 11 minút, keď zdravotníci ošetrovali diváka. Obaja hráči počas toho stáli pri sieti a sledovali situáciu.
Krátko po obnovení hry Alcaraz odvrátil tri brejkbaly v rade a vyrovnal na 2:2. O tri gemy neskôr predviedol brilantný nízky bekhendový volej do voľného kurtu, získal brejk na 4:3 a následne set dopodával.
Alcaraz prerazil súperovo podanie aj na začiatku druhého setu, no vzápätí ho stratil po tom, čo spravil štyri dvojchyby v jednom geme. Vtedy sa Zverev začal trápiť s pohybom a po geme si sadol k zadnej stene kurtu so zjavnou bolesťou.
Nemec zápas síce dohral, no v záverečných fázach už len dohrával bez väčšieho odporu. Alcaraz si udržal podanie čistou hrou na 5:3 a potom zápas ukončil ďalším brejkom bez straty bodu.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Zverev
„Som šťastný, že som vo finále, ale je mi ľúto Sashu,“ odkázal Alcaraz po víťazstve, keď napísal venovanie na kameru. „Prajem ti všetko dobré.“
ATP Cincinnati 2025
Dvojhra - semifinále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Terence Atmane (Fr.) 7:6 (4), 6:2
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Alexander Zverev (Nem.-3) 6:4, 6:3