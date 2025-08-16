Alcaraz stratil koncentráciu, no myslel pozitívne. Zverev sa napriek triumfu necítil dobre

CINCINNATI. Druhý nasadený Španiel Carlos Alcaraz a trojka pavúka Alexander Zverev z Nemecka sa stretnú v semifinále turnaja ATP Masters 1000 v Cincinnati.
Alcaraz vo štvrťfinále vyradil po boji Rusa Andreja Rubľova 6:3, 4:6, 7:5 a Zverev si poradil s domácim Benom Sheltonom 6:2 a 6:2.
Alcaraz za stavu 5:4 v rozhodujúcom sete stratil svoje podanie, ale Rubľova opäť brejkol v poslednom geme zápasu a mohol sa tešiť z trojsetového víťazstva:
„Myslel som stále pozitívne, hoci som v druhom sete trochu stratil koncentráciu,“ povedal po stretnutí Španiel, ktorý má v tomto roku na konte päť titulov, vrátane Roland Garros a Masters 1000 turnajov v Monte Carle a Ríme.
VIDEO: Zostrih zápasu Rubľov - Alcaraz
Zverev dovolil Američanovi Sheltonovi iba štyri hry, ale po zápase sa necítil najlepšie:
„Mám deň na to, aby som zregeneroval a dúfam, že budem v semifinále stopercentný. Nie som si istý, čo sa stalo.
Cítil som sa veľmi dobre, ale na konci prvého setu sa to postupne zhoršovalo. Ale urobím všetko pre to, aby som to zajtra skúsil.“
VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - Shelton
ATP Cincinnati 2025
Dvojhra - štvrťfinále:
Alexander Zverev (Nem.-3) - Ben Shelton (USA-5) 6:2, 6:2
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Andrej Rubľov (Rus.-9) 6:3, 4:6, 7:5