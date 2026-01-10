    Švajčiari si vybojovali miestenku vo finále United Cupu. V semifinále zdolali Belgicko

    Belinda Benčičová a Jakub Paul oslavujú víťazstvo nad Belgickom.
    TASR|10. jan 2026 o 08:06
    V boji o titul si zmerajú sily s úspešnejším z dvojice USA - Poľsko.

    Švajčiarski tenisti postúpili do finále podujatia zmiešaných tímov United Cup v Austrálii. V sobotnom semifinálovom stretnutí zvíťazili nad Belgičanmi 2:1 a v boji o titul si zmerajú sily s úspešnejším z dvojice USA - Poľsko.

    Všetky tri vzájomné zápasy vyústili do troch setov. Prvý bod získala pre Švajčiarsko Belinda Benčičová po triumfe nad Elise Mertensovou 6:3, 4:6, 7:6 (0).

    O vyrovnanie sa postaral Zizou Bergs, ktorý zdolal veterána Stana Wawrinku 6:3, 6:7 (4), 6:3 a rozhodovala štvorhra. V nej Benčičová a Jakub Paul zvíťazili nad Mertensovou s Bergsom 6:3, 0:6, 10:5.

    United Cup - semifinále:

    Švajčiarsko - Belgicko 2:1

    Belinda Benčičová - Elise Mertensová 6:3, 4:6, 7:6 (0)

    Stan Wawrinka - Zizou Bergs 3:6, 7:6 (4), 3:6

    Belinda Benčičová, Jakub Paul - Elise Mertensová, Zizou Bergs 6:3, 0:6, 10:5

