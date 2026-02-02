    Morvayová držala krok so súperkou len v úvode. Thajčanka ide suverénne ďalej

    Viktória Morvayová.
    Viktória Morvayová. (Autor: Facebook/Slovenský tenisový zväz)
    Zápas trval len 59 minút.

    WTA 125 Challenger v Mumbai

    Dvojhra - 1. kolo:

    Mananchaya Sawangkaewová (Thaj.) - Viktória Morvayová (SR) 6:2, 6:1

    Slovenská tenistka Viktória Morvayová nepostúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 125 Challenger v Mumbai.

    V úvodnom kole ju zdolala Mananchaya Sawangkaewová z Thajska hladko 6:2, 6:1. Zápas trval len 59 minút.

    Dvadsaťštyriročná Slovenka držala krok so súperkou len v úvodnom sete do stavu 2:2. Potom Thajčanka získala sedem gemov za sebou. Morvayová síce brejkla súperku za stavu 0:3 v druhom dejstve, no Sawangkaewová uspela v ďalších troch hrách a tešila sa z postupu ďalej.

    Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského tenisového zväzu (STZ).

