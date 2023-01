Kužmová je vo štvrťfinále, hoci od šampiónky US Open dostala kanára

AUCKLAND. Slovenská tenistka Viktória Kužmová postúpila už do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v novozélandskom Aucklande.

Vo štvrtkovom zápase proti Britke Emme Raducanuovej prehrala Slovenka prvý set 0:6, no v druhom zvíťazila 7:5. Následne si šampiónka US Open z roku 2021 vzala medical time out, po ktorom už v zápase nepokračovala.

Kužmová, ktorá postúpila do hlavnej súťaže z kvalifikácie, si vo štvrťfinále zmeria sily so siedmou nasadenou Dankou Koviničovou z Čiernej Hory.