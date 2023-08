Hrunčáková bola blízko k postupu, v rozhodujúcom tajbrejku však mala navrch súperka

NEW YORK. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa neprebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

V úvodnom kole ju zdolala čínska tenistka Xiyu Wangová v troch setoch 6:4, 3:6 a 6:7.

Slovenská tenistka tak nezopakuje svoje kariérne maximum z US Open, ktoré dosiahla v minulom roku, keď sa prebojovala do druhého kola.