Hrunčáková zvládla dramatickú koncovku. Hlavnú fázu US Open má na dosah

NEW YORK. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do záverečného 3. kola kvalifikácie na grandslamový turnaj US Open.

V piatok po dvoch hodinách a 41 minútach zdolala v pozícii nasadenej deviatky Kolumbijčanku Emilianu Arangovú 4:6, 6:4, 7:6 (8).

V sobotu zabojuje o postup proti Britke Yuriko Miyazakiovej. V hlavnej súťaži US Open bola Hrunčáková päťkrát, no podarilo sa jej vyhrať len jeden zápas.