Slovenky začali víťazne. Hrunčáková nepustila súperku k jedinému brejkbalu

Billie Jean King Cup 2025 - kvalifikácia

V druhom držala 19-ročná Mortensenová s domácou hráčkou krok do stavu 3:2 zo svojho pohľadu, ďalšie štyri gemy však už patrili Hrunčákovej. Slovenka po 91 minútach hry premenila svoj druhý mečbal.

„Som veľmi rada, že som pomohla tímu a uhrala tento bod, pretože bolo veľmi dôležité takto začať.

Poviem pravdu, bola som dosť nervózna a myslím si, že to bolo aj trochu vidieť. Našťastie, veľmi ma podržal servis, za čo som veľmi rada, pretože z toho som sa potom vedela odraziť.

Moje servisové gemy boli v podstate dosť hladké, tým pádom som si viac mala veriť na returne. To bolo trochu to, čo som nerobila, že som mohla ísť viac do returnov.

Súperka však výborne servovala na telo, skoro v každom jednom servise a z toho sa mi ťažko nejako agresívne hralo. Hrala takticky na servise veľmi dobre,“ uviedla Hrunčáková v pozápasovom rozhovore pre STVR Šport.