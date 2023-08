V rozhodujúcom sete viedla 3:1. Hrunčáková si však na US Open nezahrá

NEW YORK. Slovenskí tenisti Viktória Hrunčáková a Lukáš Klein nepostúpili do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji US Open.

Hrunčáková prehrala vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej deviatky s Britkou japonského pôvodu Juriko Mijazakiovou 3:6, 6:4, 4:6.

V rozhodujúcom sete nevyužila vedenie 3:1.