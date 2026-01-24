VIDEO: Rekordná výhra a moment na hrane. Djokovič takmer trafil podávačku loptičiek

Srbský tenista Novak Djokovič vyhral na grandslamových turnajoch rekordný 400. zápas. V treťom kole Australian Open porazil Holanďana Botica van de Zandschulpa 6:3, 6:4, 7:6.
Zároveň na AO vyrovnal rekord Švajčiara Rogera Federera v počte víťazstiev. Postupový triumf bol jeho 102. na tomto podujatí.
V zápase s Van de Zandschulpom však nebol ďaleko od diskvalifikácie, keď počas zápasu takmer trafil podávačku loptičiek.
VIDEO: Djokovič takmer trafil podávačku loptičiek.
Tridsaťosemročný Djokovič naďalej prepisuje historické tabuľky a stále sníva o rekordnom 25. grandslamovom titule, čím by sa osamostatnil na čele tabuliek.
Na turnajoch veľkej štvorky má aktuálne bilanciu 400 výhier a 55 prehier, na okrúhlu métu dosiahol ako vôbec prvý hráč.
„Telo sa cíti veľmi dobre, mám za sebou skvelý vstup do turnaja. Môže sa to zmeniť, ale nechcem nič predbiehať. Predchádzajúci ročník bol pre mňa cennou lekciou. Stále som tu. Tieto kurty mi dali najviac v mojej kariére,“ vyhlásil Djokovič.
K jeho prvému triumfu na grandslame prišlo pred takmer 21 rokmi na Roland Garros, kde zdolal Američana Robbyho Ginepriho.
Australian Open je jeho najúspešnejším grandslamovým podujatím, víťaznú trofej zdvíhal nad hlavu 10-krát.