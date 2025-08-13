Venus neprestáva s tenisom. Dostala voľnú kartu na grandslamový turnaj

NEW YORK. Americká tenistka Venus Williamsová sa po dvojročnej prestávke predstaví na jednom z Grand Slamov.
Po tom, čo dostala voľnú kartu v miešanej štvorhre, získala v stredu od organizátorov US Open možnosť predstaviť sa aj vo dvojhre. Informovala o tom agentúra AP.
Štyridsaťpäťročná Američanka tak bude najstaršia hráčka na turnaji od Renee Richardsovej v roku 1981, ktorá bola vtedy staršia o dva roky.
Staršia zo sestier Williamsových sa do tenisového diania vrátila po vyše roku v júli na turnaji vo Washingtone.
Dvojhru na US Open v minulosti ovládla dvakrát (2000, 2001), naposledy súťažila na dvorcoch vo Flushing Meadows v roku 2023.
V miešanej štvorhre sa predstaví s krajanom Reillym Opelkom. Americká tenisová asociácia (USTA) upravila formát miešanej štvorhry s cieľom prilákať popredných hráčov.
Zápasy sa uskutočnia v týždni pred začiatkom dvojhry a štvorhry so skrátenými setmi do štyroch gemov a bez zhôd za stavu 40:40.
Celková dotácia pre túto súťaž je jeden milión dolárov.