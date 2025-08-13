    Venus neprestáva s tenisom. Dostala voľnú kartu na grandslamový turnaj

    Venus Williamsová.
    Venus Williamsová. (Autor: TASR/AP)
    13. aug 2025
    Štyridsaťpäťročná Američanka tak bude najstaršia hráčka na turnaji od Renee Richardsovej.

    NEW YORK. Americká tenistka Venus Williamsová sa po dvojročnej prestávke predstaví na jednom z Grand Slamov.

    Po tom, čo dostala voľnú kartu v miešanej štvorhre, získala v stredu od organizátorov US Open možnosť predstaviť sa aj vo dvojhre. Informovala o tom agentúra AP.

    Štyridsaťpäťročná Američanka tak bude najstaršia hráčka na turnaji od Renee Richardsovej v roku 1981, ktorá bola vtedy staršia o dva roky.

    Staršia zo sestier Williamsových sa do tenisového diania vrátila po vyše roku v júli na turnaji vo Washingtone.

    Dvojhru na US Open v minulosti ovládla dvakrát (2000, 2001), naposledy súťažila na dvorcoch vo Flushing Meadows v roku 2023.

    V miešanej štvorhre sa predstaví s krajanom Reillym Opelkom. Americká tenisová asociácia (USTA) upravila formát miešanej štvorhry s cieľom prilákať popredných hráčov.

    Zápasy sa uskutočnia v týždni pred začiatkom dvojhry a štvorhry so skrátenými setmi do štyroch gemov a bez zhôd za stavu 40:40.

    Celková dotácia pre túto súťaž je jeden milión dolárov.

    Venus Williamsová.
    Venus Williamsová.
    Venus neprestáva s tenisom. Dostala voľnú kartu na grandslamový turnaj
    dnes 17:56
