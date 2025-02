Slovákom chýbalo sebavedomie, myslí si Tóth. Najväčším pozitívom bol debutant

"Domáce prostredie ich vyhecovalo, vyšli na ten kurt drzo. Naši boli trochu stiahnutí. My sme taká nátura, že keď hráme zápasy proti papierovo vyrovnaným súperom, tak sa trápime aj v iných športoch. Možno je problém niekde v psychike alebo nastavení na ten samotný zápas," zamyslel sa šéf slovenskej lavičky.

Chorvátov vybičovali ku kvalitným výkonom búrliví fanúšikovia v aréne Gradski Vrt. Na sobotňajšiu štvorhru ich prišla povzbudiť aj osijecká rodáčka Donna Vekičová, strieborná olympijská medailistka v dvojhre z OH 2024 v Paríži.

Najväčším pozitívom bol preňho výkon daviscupového debutanta Miloša Karola. Spoločne s Kleinom tuho vzdorovali deblovým špecialistom Matemu Pavičovi s Nikolom Mektičom.

"Miloš má veľký potenciál. Práve on by mohol nahradiť v tíme Igora Zelenaya, lebo je vysoký, má výborný servis, veľké rozpätie na sieti a veľmi slušný volej. Bolo by super, keby v septembri mohol nastúpiť v Davis Cupe aj v domácom prostredí."

Karolov výkon ocenil aj chorvátsky kapitán Velimir Zovko. "Vôbec nebolo na kurte vidieť, že ide o jeho daviscupový debut. S Kleinom odohrali výborný zápas, ktorý bol ozdobou víkendu v Osijeku.

Mate s Nikolom museli ukázať svoju virtuozitu, aby v koncovkách setov slovenský pár zdolali. Teší ma, že sme v domácom prostredí splnili cieľ a v septembri budeme bojovať proti Francúzsku alebo Brazílii o postup na finálový turnaj."