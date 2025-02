Chorvát vletel do zápasu, Slováka to rozhodilo. Tótha úvodné dvojhry sklamali

Klein nezachytil začiatok zápasu s chorvátskou jednotkou, keď hneď v prpm geme ho výborne returnujúci Ajdukovič brejkol.

"Chorvát vletel do úvodného duelu a vyšlo mu to. Lukiho to trochu rozhodilo a nemal na kurte ideálny tajming. Veľká škoda záveru prvého setu. Za stavu 6:5 bola pri podaní súpera zhoda, v tajbrejku viedol Luki 2:0, no potom pokazil ľahký volej. Mohlo sa to zlomiť v náš prospech, nestalo sa však tak.