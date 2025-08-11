    Svetová deblová jednotka volá po zmenách. Chce férové odmeny a lepší kalendár

    SITA|11. aug 2025 o 11:18
    Podporila myšlienku spoločnej ATP a WTA Tour.

    BRATISLAVA. Americká tenistka Taylor Townsendová, aktuálna svetová jednotka vo štvorhre, otvorene kritizovala súčasné pomery v tenise a vyzvala na dve zásadné zmeny.

    V rozhovore pre web claytenis.com uviedla, že tenis potrebuje férovejšie rozdelenie odmien medzi mužmi a ženami a tiež lepšie nastavený súťažný kalendár.

    „Je tu určite priestor na zlepšenie. Pravidlá, rozpis turnajov... Veľa vecí treba prehodnotiť,“ povedala Townsendová.

    „Veľký problém je rozpis. V podstate nemáme žiadnu skutočnú mimosezónu. A čo sa týka odmien, rozdelenie počas roka nie je vyvážené, okrem grandslamov a niektorých turnajov Masters 1000, keďže nie všetky ponúkajú rovnaké odmeny.“

    Townsendová upozornila, že rozdiely v odmeňovaní sú citeľné aj na turnajoch, kde muži a ženy hrajú rovnaký formát. Ako príklad uviedla turnaj v Cincinnati, kde je celkový objem „prize money“ pre ATP o viac ako štyri milióny dolárov vyšší ako pre WTA.

    „Nie je to len o rozvrhu zápasov, ale aj o cestovaní, neustálych zmenách povrchov a lôpt. Očakáva sa od nás, že budeme podávať najlepšie výkony každý týždeň, ale na konci dňa sme ľudia, nie roboti,“ zdôraznila.

    Townsendová tiež podporila myšlienku zlúčenia ATP a WTA Tour. „Absolútne. Myslím si, že by to bolo úžasné.

    Hrať v spoločnom tíme mužov a žien bolo vždy zábavné a spoločná Tour by pomohla zjednotiť rozpisy a priniesla by väčšiu konzistentnosť.“ WTA plánuje dosiahnuť rovnaké „prize money“ na všetkých spoločných turnajoch kategórie 1000 do roku 2027.

    dnes 11:18
