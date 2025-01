Solidárne gesto od amerického tenistu. Svoj zárobok venuje obetiam požiarov

Štvrtý muž svetového rebríčka sa tak rozhodol po tom, čo sa prebojoval do tretieho kola úvodného grandslamu sezóny.

"Chcem, aby všetci zostali v bezpečí. Je to šialené, čo sa stalo. Rozhodol som sa preto venovať svoj zárobok z prvého kola na pomoc obetiam požiarov v LA.

Je to naozaj to najmenej, čo môžem urobiť. Južná Kalifornia je môj domov, v LA som dlhšie žil. Robím čo môžem, aby som pomohol, pretože veľmi veľa ľudí to potrebuje," povedal 27-ročný tenista podľa AFP.