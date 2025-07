ONLINE: Taylor Fritz - Carlos Alcaraz dnes (semifinále, Wimbledon, LIVE)

Carlosi Alcarazovi patří druhá pozice ve světovém žebříčku hned za Jannikem Sinnerem. Na první příčku ale Španěl nedosáhne ani v případě, že by celý Wimbledon dokázal potřetí v řadě vyhrát. Aktuálně drží španělský tenista třiadvaceti zápasovou sérii bez porážky. V této řadě dokázal opanovat turnaje v Římě, následně přidal triumf i na French Open. Travnatou část roku zahájil podnikem v Londýně, kde si ve finále poradil ve třech vyrovnaných setech s Jiřím Lehečkou. Do Wimbledonu vstoupil Alcaraz vybojovaným vítězstvím v pěti setech nad Fogninim. Následně ve druhém kole dovolil domácímu Tarvetovi jen devět her. Němec Struff i Andrej Rubljov z Ruska uhráli proti španělskému tenistovi pouze set. Ve čtvrtfinále poté rodák z El Palmaru rozdrtil Brita Camerona Norrieho ve třech setech za 100 minut hry a má tak znovu našlápnuto na další obhajobu wimbledonského titulu.

