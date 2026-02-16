Tragická nehoda bývalej srbskej trénerky v nešťastný dátum. Kondoloval aj Djokovič

Pri tragickej dopravnej nehode zahynula bývalá srbská tenistka a trénerka Tatjana Ječmenicová. Zrazili sa kamión a SUV. Ječmenicová zomrela vo veku 47 rokov. Tragická dopravná nehoda sa odohrala v piatok 13. februára.
Bývalá športovkyňa zomrela na mieste, zatiaľ čo jej manžel Darko Jevtič je v kritickom stave v umelom spánku so život ohrozujúcimi zraneniami.
Nehoda šokovala celé Srbsko. Šoférovať mala Ječmenicová. Údajne mala minúť výjazd, následne preto skúsila cúvať, no do jej vozidla narazil kamión. Informoval o tom web serbiantimes.info.
Úrady naďalej vyšetrujú, čo sa presne stalo. Jevtič naďalej zostáva v kritickom stave v umelom spánku.
Ječmenicová sa narodila v roku 1978. Bola profesionálna srbská tenistka a neskôr kapitánka vo Fed Cupe (v súčasnosti Billie Jean King Cup). Počas svojej kariéry získala šesť titulov ITF vo dvojhre a tri tituly vo štvorhre.
Nevyhrala žiaden turnaj WTA. Jej najlepším výsledkom na grandslamových turnajoch bolo 2. kolo na Roland Garros v roku 1996. Najvyššie bola na 72. mieste vo dvojhre a 84. vo štvorhre.
Spolu s manželom Jevtičom mali syna Aleksa. Mnoho známych srbských osobností vyjadrilo úprimnú sústrasť nevynímajúc Novaka Djokoviča.