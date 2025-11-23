Taliani kraľujú mužskému tenisu aj naďalej. Španielom nedali žiadnu šancu

Finálový turnaj Davisovho pohára - finále
Taliansko - Španielsko 2:0
- Matteo Berrettini - Pablo Carreno Busta 6:3, 6:4
- Flavio Cobolli - Jaume Munar 1:6, 7:6 (5), 7:5
Talianski tenisti obhájili titul v Davisovom pohári. Vo finále v Bologni zdolali Španielov 2:0. Rozhodujúci druhý bod zariadil v súboji tímových jednotiek Flavio Cobolli, ktorý zvíťazil nad Jaumem Munarom 1:6, 7:6 (5), 7:5.
Taliansko ovládlo tímové súťaže mužov i žien tretíkrát za sebou, vo finále Pohára Billie-Jean Kingovej v čínskom Šen-čene triumfovali Talianky nad Američankami taktiež 2:0.
Prvý bod pre obhajcov titulu pred domácim publikom v Bologni zariadil Matteo Berrettini, ktorý v úvodnej dvojhre zvíťazil nad Pablom Carrenom Bustom 6:3, 6:4. V druhom singli sa stretli tímové jednotky Flavio Cobolli a Jaume Munar.
V prvom sete si obaja hráči držali podanie do stavu 4:3 pre Berrettiniho, ktorý začínal. Vo ôsmom geme však brejkol Carrena Bustu a na podaní vzápätí dotiahol set do úspešného konca.
V druhom sete sa to až do stavu 4:3 z pohľadu Španiela vyvíjalo rovnako, Berrettini si však na rozdiel od svojho súpera ôsmy gem udržal.
V deviatom naopak zobral Carrenovi Bustovi servis, na záver predviedol čistú hru a pre Taliansko vybojoval prvý bod.
Dvadsaťdeväťročný Berrettini zaznamenal jedenásty triumf v dvojhre Davisovho pohára za sebou, naposledy na podujatí prehral s Američanom Taylorom Fritzom 20. novembra 2019.
„Ťažko sa mi hovorí, pretože som veľmi šťastný a dojatý. Ale musíme zostať nohami na zemi, pretože na rade je Flavio. Dnes ráno som bol trochu napätý, ale povedal som si, že musím dosiahnuť, aby som sa na kurte cítil dobre,“ citovala Taliana agentúra AFP.
V druhom zápase mal Munar suverénny prvý set. Cobollimu v ňom zobral prvé dve podania a doviedol ho k úspešnému koncu 6:1.
Dramatickejšie dianie prinieslo druhé dejstvo, v ktorom stratili obaja hráči prvé podania. V ďalšom priebehu si svoje servisy udržali, o víťazovi setu tak rozhodoval tajbrejk.
V ňom vyhral po dvanástich loptičkách Cobolli a duel poslal do rozhodujúceho tretieho setu.
Vyrovnané záverečné dejstvo bolo až do stavu 5:5 bez jediného brejkbalu či zhody. Kľúčový sa ukázal jedenásty gem, v ktorom Cobolli brejkol Munara.
Následné podanie si ustrážil čistou hrou a pred domácimi divákmi vybojoval pre Talianov tretiu trofej v rade.
Taliansko vyhralo prestížnu súťaž štvrtýkrát v histórii, prvý raz sa mu to podarilo v roku 1976. „Je ťažké popísať tieto pocity. O takomto večeri som sníval.
Neviem, ako som vyhral, bolo to veľmi ťažké. Munar hral veľmi dobre. No nemôžem prehrať, keď bojujem za svoju krajinu.
Niekedy musíte dať zo seba všetko. Neviem čo sa stalo, ale som majster sveta,“ povedal 23-ročný Cobolli po víťazstve.