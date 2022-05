Dánsky tínedžer po prvom triumfe: Nebudem spokojný, kým nebudem svetovou jednotkou

Hoci sám poznamenal, že to je ten najhorší možný spôsob, akým mohol vyhrať, pretože jeho holandský súper Botic Van de Zandschulp v prvom sete finále odstúpil z duelu.

Devätnásťročný Rune už od trinástich rokov trénuje v slávnej akadémii Patricka Mouratogloua. V roku 2019, keď mal šestnásť rokov, ovládol juniorský Roland Garros a stal sa aj svetovou jednotkou. O rok neskôr triumfoval medzi mužmi na turnajoch kategórie ITF.

"Vyhrať turnaj ATP bolo mojím cieľom pre túto sezónu, takže som rád, že sa mi to podarilo už teraz. Teším sa na budúcnosť, môže mi to priniesť iba dobré skúsenosti. Budem ďalej pracovať a skúsim dosiahnuť na ďalšie, ešte lepšie úspechy," sľubuje Rune.



Pred štartom antukového turnaja v Mníchove, figuroval Rune na 70. mieste svetového rebríčka, v najnovšej edícii mu patrí už 45. pozícia. V tejto sezóne by chcel prekĺznuť medzi najlepších dvadsaťpäť.

"Nebudem spokojný, kým nebudem svetovou jednotkou. Chcem zvládať tie najväčšie výzvy, to je moja misia," vyhlásil v rozhovore pre Tennis Majors.