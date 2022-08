Svetová jednotka nečakane vypadla, o prekvapenie sa postarala Brazílčanka

Haddadová Maiová si pripísala prvé víťazstvo v kariére nad líderkou svetového rebríčka WTA, vo štvrťfinále sa stretne so Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Belindou Benčičovou.

"V úvode som nedokázala nájsť rytmus, pravdepodobne preto, že súperka je ľaváčka a nevedela som sa prispôsobiť jej podaniu.

Zvládla by som to, ak by nefúkal taký vietor. Boli to skutočne bláznivé podmienky. V treťom sete som urobila množstvo chýb. Viem, na čom musím teraz popracovať a zlepšiť pred ďalším turnajom," uviedla Swiateková podľa AFP.

Dvojhra - osemfinále turnaja WTA v Toronte:

Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) - Iga Swiateková (Poľ.-1) 6:4, 3:6, 7:5

Belinda Benčičová (Švaj.-12) -Garbine Muguruzová (Šp.-8) 6:1, 6:3

Karolína Plíšková (ČR-14) - Maria Sakkariová (Gr.-3) 6:1, 6:7 (9), 6:3

Čeng Čchin-wen (Čína) - Bianca Andreescuová (Kan.) 7:5, 5:7, 6:2

Julia Putincevová (Kaz.) - Alison Riskeová (USA) 6:3, 7:5