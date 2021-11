Tenistka obvinila politika zo sexuálneho násilia. Odvtedy o nej nepočuli

"Veľmi nás povzbudili informácie od WTA, že by mala byť v poriadku a naďalej budeme situáciu sledovať. Absolútne tiež stojíme za žiadosťou WTA, aby bola celá vec transparentne a férovo prešetrená," dodal.

K situácii vyjadril znepokojenie aj líder rebríčka ATP Novak Djokovič. "Nemám o tom veľa informácií, počul som o tom asi pred týždňom a úprimne, je pre mňa šokujúce, že je nezvestná.

O to viac, že je to niekto, koho som v uplynulých rokoch stretával na okruhu pomerne často. Neviem k tomu povedať viac ako to, že dúfam, že je v poriadku.

Je to hrozné, viem si predstaviť, ako sa môže cítiť jej rodina," povedal Djokovič počas Turnaja majstrov.