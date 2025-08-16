Svojim forhendom by mohla skoliť les. Grafová zostala skromná a nesprávala sa ako hviezda

BRATISLAVA. Americká tenistka Tracy Austinová strávila na čele rebríčka WTA 21 týždňov, získala 30 singlových titulov a dvakrát ovládla US Open.
S úsmevom však hovorí, že by si zaslúžila kredit aj za to, že svojou poznámkou "nakopla" kariéru jednej z najlepších hráčok v histórii bieleho športu.
V októbri 1982 nastúpila na turnaji v nemeckom Filderstadte proti vtedy 13-ročnej Steffi Grafovej, ktorú zdolala pomerne hladko 6:4, 6:0.
Keď sa jej po zápase tamojšie médiá spýtali na potenciál mladej súperky, nebola z nej ohúrená. "U nás v USA sú stovky takých, ako ona," odvetila.
Dnes už zosnulý otec nemeckej tenistky Peter Graf aj po rokoch hovoril, že na túto vetu nikdy nezabudol. Bola pre neho motiváciou, aby sa z jeho dcéry stala výnimočná hráčka a nie taká, akých je v Amerike plno.
Celkovo 22 grandslamových titulov, rekordných 377 týždňov na čele rebríčka či jedinečný "Zlatý Slam" sú jednoznačným potvrdením toho, že sa to podarilo.
Slečna forhend
Pre tenisovú verejnosť je Steffi Grafová symbolom profesionality, tvrdej práce, cieľavedomosti a zároveň neúprosnej niekoľkoročnej dominancie.
Nemka mala všetko, čo svetová tenistka potrebuje. Súperkám sa azda najviac vryl do pamäti jej forhend. Katy Murrellsová z britského denníka The Guardian napísala, že to bol úder, ktorým by mohla skoliť les.
"Rozsah jej forhendu bol neúprosný. Hrala ho krížom krážom, po čiare, inside-out a dokázala ho zahrať odkiaľkoľvek," dodáva novinárka.
Bývalá americká tenistka Zina Garrisonová sa nechala počuť, že forhend Grafovej naháňal strach a aj preto dostala Nemka prezývku - Slečna forhend.
Takisto sa na kurte fantasticky pohybovala, pričom na jej rýchlosti sa podieľalo aj to, že trénovala s nemeckým olympijským atletickým tímom.
V kombinácii s kvalitným bekhendom, mentálnym nastavením a schopnosťou hrať na všetkých typoch povrchov možno Grafovú označiť za najkomplexnejšiu ženu, ktorá kedy chytila tenisovú raketu do rúk.
"Je najlepšia. Martina Navratilová vyhrávala viac na rýchlych kurtoch, ja viac na pomalých, ale prišla Steffi a získavala tituly na všetkých povrchoch," povedala Chris Evertová pre televíziu ESPN.
VIDEO: Zábery z kariéry legendárnej Steffi Grafovej
Prepáčte, že to bolo také rýchle
Prvý grandslamový titul získala Nemka na parížskej antuke tesne pred 18. narodeninami. Následne prvýkrát ukončila rok ako svetová jednotka a práve obdobie medzi sezónami 1987 až 1990 bolo jej najúspešnejšie.
V roku 1988 vyhrala všetky turnaje tzv. veľkej štvorky, čo pred ňou v rámci jednej sezóny dokázali len Maureen Connollyová a Margaret Courtová. Iba Grafová však k tomu pridala ešte olympijské zlato, čím zavŕšila Zlatý Slam.
Na ceste za výnimočným zápisom vyhrala 32 zápasov, v ktorých stratila len tri sety a svojim súperka uštedrila neuveriteľných šestnásť kanárov.
"Vyhrávala zápasy tak rýchlo. Hráčky išli proti Steffi na kurt s vedomím, že prehrajú. Bolo len otázkou, ako dlho sa zdržia," hovorila Mary Joe Fernandezová.
Jej dominanciu pocítila vo finále Roland Garros 1988 Nataša Zverevová, ktorá za 32 minút prehrala 0:6, 0:6. Ide o najkrajšie grandslamové finále v Open ére. "Prepáčte, že to bolo také rýchle," ospravedlňovala sa Grafová divákom.
Trvalo 37 rokov, kým sa podobná situácia zopakovala. V tohtoročnom súboji o wimbledonskú trofej nemala s Američankou Amandou Anisimovovou zľutovanie Iga Swiateková, ktorá takisto nestratila ani jeden gem.
V olympijskom finále v Soule, kde mužskú dvojhru vyhral Miloslav Mečíř, zdolala svetová jednotka Gabrielu Sabatiniovú. "Bolo to pre mňa viac ako vyhrať grandslamový titul, bolo to výnimočné," povedala pre CNN.
VIDEO: Steffi Grafová skompletizovala na OH 1988 tzv. Zlatý Slam
Zostala skromná a slušná
V sezónach 1987 a 1988 dosiahla aspoň 72 víťazstiev a prehrala dokopy len päťkrát. Štatisticky však bola jej najlepšia sezóna až tá nasledujúca, v ktorej zaznamenala 86 víťazstiev a len dve prehry.
V tomto období viedol legendárnu nemeckú tenistku z pozície trénera bývalý československý reprezentant a víťaz Davis Cupu z roku 1980 Pavel Složil.
"Chodieval som na turnaje do Nemecka, mal som tam veľa známych. Keď hralo Českoslovenko v roku 1986 vo Fed Cupe v Prahe proti USA s Martinou Navrátilou, oslovil ma pán Graf s ponukou na trénovanie Steffi.
Ona bola vtedy tretia hráčka sveta. Mala 17,5 roka a o pol roka bola už jednotkou. To hovorí za všetko," hovoril Složil pre denník Pravda.
Priznal, že nemecká nátura Grafovej aj z neho urobila profesionála. Trénovali každý deň. V tom čase si jeho zverenka vyžadovala súkromie a často trénovala skoro ráno, aby vedľa kurtov neboli novinári či fotografovia.
Nechodievala na večierky, bola uzavretá a nie príliš spoločenská. Jej prioritou bol tenis ako taký a nechcela, aby vonkajšie vplyvy narušili jej kariéru.
"Získali sme spolu desať grandslamových triumfov vo dvojhre a jeden vo štvorhre. Asi nikomu sa už nepodarí zopakovať to, čo predviedla v roku 1988.
Mal som neskutočné šťastie, že som s ňou mohol stráviť päť rokov. Spolupráca s ňou bola veľmi príjemná, nikdy sa nesprávala ako hviezda. Aj po všetkých úspechoch zostala veľmi skromná a slušná," dodal Složil.
Rivalku bodol narušený fanúšik
Grafovú trénoval do konca sezóny 1991, v ktorej však už na grandslamoch vládla iná hráčka. Hrala ľavou rukou, reprezentovala Juhosláviu a podobne ako Nemka bola úspešná už v tínedžerskom veku.
Monica Selešová vyhrala od júna 1990 do januára 1993 osem turnajov veľkej štvorky, vystriedala Grafovú na čele rebríčka a bolo zarobené na veľkú rivalitu ako predtým medzi Evertovou a Navrátilovou.
Ich rivalitu však prekazil incident z 30. apríla 1993. Na turnaji v Hamburgu Selešovú počas prestávky medzi gemami bodol nožom do chrbta duševne chorý útočník a veľký fanúšik Steffi Grafovej Günter Parche.
Tento moment spolu s vážnymi zdravotnými problémami otca zmenil Selešovej kariéru. Mala vtedy len 20 rokov a hoci sa neskôr vrátila na kurty, z tých najväčších turnajov vyhrala už len raz Australian Open.
Grafová incident odsúdila. Zapriala Selešovej, aby bola silná a zvládla to, no aj preto pridala do zbierky ďalších 11 grandslamových vavrínov.
Možno len špekulovať o tom, ako by sa vyvíjala ich vzájomná rivalita. Je škoda, že o ňu tenisový svet prišiel pre čin psychicky narušeného muža.
"Ak by sa to nestalo, hovorili by sme o Monice ako o hráčke s najväčším počtom grandslamových titulov pred Margaret Courtovou či Steffi Grafovou," uviedla Martina Navratilová v roku 2013 pre ESPN.
Dokonalý pár
Na konci storočia začali Grafovú trápiť problémy s kolenom. Podstúpila dve operácie, čo bola akási predzvesť konca jej kariéry. V roku 1999 ešte vyhrala Roland Garros, kde vo finále zdolala Martinu Hingisovú.
Následne ešte mohla v All England Clube pridať 23. grandslamový titul, no vo finále Wimbledonu ju v dvoch setoch zdolala Američanka Lindsay Davenportová. O niekoľko týždňov neskôr oznámila koniec kariéry.
"V tenise som dosiahla všetko, čo som chcela. Po Wimbledone som prvýkrát v kariére nemala chuť ísť na ďalší turnaj. Už ma to nebaví a moja motivácia už nie je taká, aká bola v minulosti," povedala Grafová.
Jej koniec kariéry patrí k veľkým športovým odchodom roku 1999, keď rovnako skončili s aktívnou kariérou basketbalista Michael Jordan, hokejista Wayne Gretzky či dvojnásobný víťaz Super Bowlu John Elway.
Po konci kariéry Grafová začala randiť s bývalou mužskou tenisovou jednotkou Andrem Agassim, v roku 2001 sa vzali a dodnes tvoria prominentný pár.
Američan vo svojej autobiografii spomína, že sa mu Grafová páčila už oveľa skôr, no ich cesty boli rozdielne a Agassi sa dokonca oženil. Príbeh ich lásky bol vlani sfilmovaný v snímku Dokonalý pár: Agassi a Grafová.
Spolu majú dve deti, obaja sú členmi tenisových sieni slávy a občas si spolu zahrajú na tenisových exhibíciách alebo čoraz populárnejší padel.