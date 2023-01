ONLINE: Stefanos Tsitsipas - Novak Djokovič (finále, Australian Open 2023)

Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas stál společně s krajankou Marií Sakkariovou za popularizací řeckého tenisu a i pro něj platí, že pokud dnes promění mečbol, tak se stane světovou jedničku. Opět zažíváme přímý souboj o to, kdo bude v čele žebříčku ATP jako tomu bylo ve finále loňského US Open mezi Španělem Alcarazem a Norem Ruudem.



Tsitsipas si zahraje své druhé grandslamové finále. O tom prvním už byla řeč. Na čtvrtý pokus zvládl semifinále Australian Open. Mezi čtyřmi nejlepšími v Melbourne byl v uplynulých čtyřech letech hned třikrát. Nicméně nejprve padl s Nadalem a poté dvakrát s Medveděvem. Nutno podotknout, že umpirový rozhodčí semifinálového duelu s Rusem Chačanovem byl kritizovaný za to, že toleroval přešlapy Tsitsipase při servisu a neustálé překročování limitu před podáním.



Před dnešním finále má Tsitsipas s Djokovićem jednu věc společnou, a sice tu, že v letošním roce neprohrál. Na premiérovém ročníku United Cupu totiž postupně porazil Bulhara, Dimitrova, Belgičana Goffina, Chorvata Čoriće a Itala Berrettiniho.