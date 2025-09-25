Šramková končí v Pekingu už v úvodnom kole, podľahla rumunskej outsiderke

PEKING. Slovenská tenistka Rebecca Šramková nepostúpila do 2. kola na turnaji WTA 1000 v čínskom Pekingu. S Rumunkou Elenou Gabrielou Ruseovou prehrala hladko v dvoch setoch 2:6 a 2:6.
Dvadsaťosemročná Slovenka sa doposiaľ s Ruseovou stretla iba raz a dokázala ju zdolať. Šramková je vo svetovom rebríčku na 55. mieste, jej súperka sa nachádza na 98. pozícii.
Rumunka však v úvodnom sete premenila dva brejkbaly a set získala hladko pre seba. V tom druhom stratila Slovenka servis najskôr v treťom geme a potom aj v siedmom.
Túto výhodu Ruseová opäť zužitkovala, keďže podávala bez chýb.
V ďalších zápasoch turecká tenistka Zeynep Sönmezová si poradila s domácou S'-ťia Wej hladko 6:2 a 6:0.
Darilo sa aj Camile Osoriovej z Kolumbie, Američanku Ann Liovú zdolala 7:5, 6:7 (5) a 7:5.
WTA Peking 2025
dvojhra 1. kolo:
Rebecca Šramková (SR) - Elena Gabriela Ruseová (Rum.) 2:6, 2:6
Camila Osoriová (Kol.) - Ann Liová (USA) 7:5, 6:7 (5), 7:5
Zeynep Sönmezová (Tur.) - S'-ťia Wej (Čína) 6:2, 6:0
Wang Si-jü (Čína) - Chan-jü Kuo (Čína) 7:5, 6:1
Ajla Tomljanovicová (Austr.) - Julia Starodubcevová (Ukr.) 7:6 (1), 6:2