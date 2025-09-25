    Šramková končí v Pekingu už v úvodnom kole, podľahla rumunskej outsiderke

    Rebecca Šramková
    Rebecca Šramková (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. sep 2025 o 07:47
    Slovenka uhrala len štyri gemy.

    PEKING. Slovenská tenistka Rebecca Šramková nepostúpila do 2. kola na turnaji WTA 1000 v čínskom Pekingu. S Rumunkou Elenou Gabrielou Ruseovou prehrala hladko v dvoch setoch 2:6 a 2:6.

    Dvadsaťosemročná Slovenka sa doposiaľ s Ruseovou stretla iba raz a dokázala ju zdolať. Šramková je vo svetovom rebríčku na 55. mieste, jej súperka sa nachádza na 98. pozícii.

    Rumunka však v úvodnom sete premenila dva brejkbaly a set získala hladko pre seba. V tom druhom stratila Slovenka servis najskôr v treťom geme a potom aj v siedmom.

    Túto výhodu Ruseová opäť zužitkovala, keďže podávala bez chýb.

    V ďalších zápasoch turecká tenistka Zeynep Sönmezová si poradila s domácou S'-ťia Wej hladko 6:2 a 6:0.

    Darilo sa aj Camile Osoriovej z Kolumbie, Američanku Ann Liovú zdolala 7:5, 6:7 (5) a 7:5.

    WTA Peking 2025

    dvojhra 1. kolo:

    Rebecca Šramková (SR) - Elena Gabriela Ruseová (Rum.) 2:6, 2:6

    Camila Osoriová (Kol.) - Ann Liová (USA) 7:5, 6:7 (5), 7:5

    Zeynep Sönmezová (Tur.) - S'-ťia Wej (Čína) 6:2, 6:0

    Wang Si-jü (Čína) - Chan-jü Kuo (Čína) 7:5, 6:1

    Ajla Tomljanovicová (Austr.) - Julia Starodubcevová (Ukr.) 7:6 (1), 6:2

