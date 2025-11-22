Zvládli to aj bez svetovej jednotky. Španieli zabojujú o triumf v Davis Cupe

Finálový turnaj Davisovho pohára - semifinále
Španielsko - Nemecko 2:1
- Pablo Carreno Busta - Jan-Lennard Struff 6:4, 7:6 (6)
- Jaume Munar - Alexander Zverev 6:7 (2), 6:7 (5)
- Pedro Martinez, Marcel Granollers - Tim Pütz, Kevin Krawietz 6:2, 3:6, 6:3
BOLOGNA. Tenisti Španielska budú v nedeľu súpermi Talianov vo finále Davisovho pohára.
V druhom semifinálovom dueli na finálovom turnaji v Bologni zdolali Nemecko 2:1.
O všetkom rozhodla záverečná štvorhra, v ktorej pár Pedro Martinez, Marcel Granollers zvíťazil nad dvojicou Tim Pütz, Kevin Krawietz 6:2, 3:6, 6:3.
O úvodný bod pre španielske farby sa postaral Pablo Carreno Busta, ktorý si poradil s Janom-Lennardom Struffom 6:4, 7:6 (6).
V tajbrejku druhého dejstva odvrátil päť setbalov. O vyrovnávajúci bod pre Nemcov sa zaslúžil Alexander Zverev po triumfe 7:6 (2), 7:6 (5) nad Jaumem Munarom.
Španieli si zahrajú o „šalátovú misu" po jedenásty raz v histórii prestížnej tímovej súťaže.