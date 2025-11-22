Zvládli to aj bez svetovej jednotky. Španieli zabojujú o triumf v Davis Cupe

Pablo Carreno Busta.
Pablo Carreno Busta. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. nov 2025 o 19:11
ShareTweet0

V semifinále si poradili s výberom Nemecka.

Finálový turnaj Davisovho pohára - semifinále

Španielsko - Nemecko 2:1

  • Pablo Carreno Busta - Jan-Lennard Struff 6:4, 7:6 (6)
  • Jaume Munar - Alexander Zverev 6:7 (2), 6:7 (5)
  • Pedro Martinez, Marcel Granollers - Tim Pütz, Kevin Krawietz 6:2, 3:6, 6:3

BOLOGNA. Tenisti Španielska budú v nedeľu súpermi Talianov vo finále Davisovho pohára.

V druhom semifinálovom dueli na finálovom turnaji v Bologni zdolali Nemecko 2:1.

O všetkom rozhodla záverečná štvorhra, v ktorej pár Pedro Martinez, Marcel Granollers zvíťazil nad dvojicou Tim Pütz, Kevin Krawietz 6:2, 3:6, 6:3.

O úvodný bod pre španielske farby sa postaral Pablo Carreno Busta, ktorý si poradil s Janom-Lennardom Struffom 6:4, 7:6 (6).

V tajbrejku druhého dejstva odvrátil päť setbalov. O vyrovnávajúci bod pre Nemcov sa zaslúžil Alexander Zverev po triumfe 7:6 (2), 7:6 (5) nad Jaumem Munarom.

Španieli si zahrajú o „šalátovú misu" po jedenásty raz v histórii prestížnej tímovej súťaže.

Davis Cup

    Pablo Carreno Busta.
    Pablo Carreno Busta.
    Zvládli to aj bez svetovej jednotky. Španieli zabojujú o triumf v Davis Cupe
    dnes 19:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Davis Cup»Zvládli to aj bez svetovej jednotky. Španieli zabojujú o triumf v Davis Cupe