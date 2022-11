V tíme je správna chémia, vraví pred štartom finálového turnaja tréner Lipták

Hoci jeho zverenky v dueloch proti Austrálii a Belgicku nebudú favoritky, podľa šéfa slovenskej lavičky sa pokúsia prekvapiť a zabojovať o postup do semifinále.

Na úvod nás čaká Austrália, ktorá patrí k tenisovým veľmociam, bude to pre nás veľká výzva, Nenmáme čo stratiť a pokúsime sa prekvapiť," uviedol Lipták na nedeľňajšej tlačovej konferencii v Emirates aréne.

Vlani v Prahe Slovenkám tesne ušiel postup do semifináld. Pri rovnosti bodov s USA a Španielskom rozhodol v prospech Američaniek lepší pomer setov.

Veľkou oporou bola Viktória Kužmová, ktorá vo dvojhrách zdolala Carlu Suarezovú Navarrovú i Shelby Rogersovú a proti USA uspela po boku Terezy Mihalíkovej aj v debli.

"Vždy som milovala hrať za Slovensko v tímových súťažiach, či už to boli ME do 18, 16, 14, či 12 rokov. Zápasy sa hrali v skvelej atmosfére a vždy som dokázala zo seba vydať všetko. Dúfam, že aj v Glasgowe sa dokážem vybičovať k maximálnym výkonom," zdôraznila Kužmová.

Tímovou jednotkou by mala byť Anna Karolína Schmiedlová, ktorá minulý rok v singloch nezískala ani bod, keď prehrala so Sarou Sorribesovou Tormovou i Danielle Collinsovou.

"Dúfam, že teraz sa mi bude dariť viac, v príprave som pre to urobila všetko. S austrálskou jednotkou Ajlou Tomljanovičovou mám síce negatívnu bilanciu, no už som s ňou odohrala vyrovnané zápasy. Dobre poznám aj belgické hráčky."