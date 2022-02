Slováci začali s prípravou na Talianov. Tí takmer nemajú slabinu

BRATISLAVA. Slovenskí tenisti odštartovali oficiálnu prípravu na kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára proti Taliansku (4.-5. marca). Kapitán Tibor Tóth mal vo štvrtok v bratislavskom NTC k dispozícii Norberta Gombosa a deblového špecialistu Igora Zelenaya, ďalší hráči sa pripoja k tímu v najbližších dňoch. Taliani sú veľmi silní "Alex Molčan je na ceste z Dubaja, kde postúpil do 2. kola. Filip Polášek postúpil v Spojených arabských emirátoch do semifinále štvorhry. Filip Horanský hrá štvrťfinále na challengri v talianskom Forli.

Pripravovať sa budú s nami aj Lukáš Klein s Lukášom Lackom. Pokiaľ ide o Talianov, je ťažké u nich nájsť nejaké slabiny. Majú aj výbornú štvorhru, Fabio Fognini so Simonem Bolellim vyhrali turnaj kategórie 500 v Riu de Janeiro. Vo dvojhre je Jannik Sinner vo svetovej desiatke. Je to však daviscupový zápas. Pokiaľ by sme vyhrali v úvodný deň jednu dvojhru a uspeli vo štvorhre, môžeme súperov dostať pod tlak. Dôležité je, aby chlapci predviedli to najlepšie a bojovali o každý fiftín," zdôraznil Tóth.

Gombos začal sezónu postupom do hlavnej súťaže na Australian Open, pred sériou turnajov vo Francúzsku však ochorel. "Na Australian Open som postúpil z kvalifikácie do 2. kola dvojhry, v ktorom som odohral vyrovnaný zápas s Marinom Čiličom. Prehral som v štyroch setoch, no predvádzal som výborný tenis. Škoda, že som na tieto výkony nedokázal nadviazať. Pred turnajmi vo Francúzsku som sa musel nechať tretíkrát zaočkovať proti koronavírusu a následne som ochorel. V Marseille som odohral veľmi dobrý duel s Iľjom Ivaškom, na ďalšom turnaji som podľahol Lucasovi Pouilleovi 6:7 v treťom sete. Herne sa cítim veľmi dobre. Som rád, že budem mať viac času na prípravu. Taliani budú ťažkí súperi. Proti Sinnerovi som hral v Marseille pred pandémiou. S Lorenzom Sonegom mám bilanciu 1:1. Keď bude v tíme dobrá nálada, môžeme dosiahnuť veľké veci," uviedol rebríčkovo druhý najvyššie postavený slovenský singlista.

O zápas je veľký záujem Zelenayovi sa na Australian Open nepodarilo postúpiť do hlavnej súťaže, na challengroch vo Forli však uhral finále a semifinále. Na zápas s Talianskom sa teší. "S Filipom Poláškom dokážeme v Davis Cupe vždy zahrať výborne a vyhecovať sa. Bude to o pár detailoch, no verím, že môžeme zvíťaziť."