Slovenky vo dvojhrách prepadli. Namiesto návratu k elite im hrozí súboj o záchranu

Nie je tomu ani rok a pol, čo sa slovenský ženský tenis tešil z veľkého úspechu. V Pohári Billie Jean Kingovej (BJKC) predviedlo družstvo kapitána Mateja Liptáka spanilú jazdu a postúpilo až do finále.
Hoci v ňom nestačilo na Taliansko a nenadviazalo na celkový triumf z roku 2002, prekvapivý úspech vystrelil Slovenky na štvrté miesto rebríčka ITF.
Ani pohľad na súčasné 11. miesto nie je na zahodenie, no umiestnenie pred Austráliou, Švajčiarskom či Belgickom neodráža skutočnú realitu.
Kým tieto krajiny počas víkendu zabojujú o účasť na finálovom turnaji BJKC, Slovensko sa borí s vlastnými problémami v I. skupine euro-africkej zóny.
Tím bez hráčky v top 120 rebríčka WTA chcel v portugalskom Oeirase zabojovať o návrat medzi elitu, no už to nemá len vo svojich rukách.
Iba deväť získaných gemov
Nový formát tenisovej súťaže družstiev je nekompromisný. Šancu postúpiť z euro-africkej zóny vyššie majú len štyria víťazi štvorčlenných skupín.
Aj jedno zaváhanie je výraznou komplikáciou, pretože vtedy musia tímy čakať na priaznivú súhru ďalších výsledkov a mať čo najviac prijateľné skóre.
"Tento formát je extrémne náročný. Budeme hrať minimálne štyri zápasy za štyri alebo päť dní. Nič také som predtým nezažil, bude to masaker," vyjadril sa pred začiatkom podujatia kapitán Matej Lipták.
Navyše, situáciu ešte viac sťažilo počasie. V utorok vytrvalo pršalo, a tak zápasy so Srbskom a Litvou museli Slovenky odohrať v jeden deň.
Už prvý z nich však spôsobil výrazný škrt cez rozpočet. Mia Pohánková a Rebecca Šramková uhrali proti srbským tenistkám vo dvojhrách dokopy len deväť gemov, čo možno označiť za výsledkový prepadák.
"V prvom sete som viedla 4:2, ale nedotiahla som to. Celý zápas som si pokazila sama. Na Kostovičovú som si verila a myslím si, že som na ňu mala.
Vo výsledku to však tak nevyzerá. Veľmi som chcela získať bod pre náš tím, ale žiaľ, nehrala som dobre," mrzelo 17-ročnú Pohánkovú.
Musia vyhrať aj fandiť Chorvátkam
Po tom, čo Šramková prehrala s Lolou Radivojevičovou hladko 2:6, 2:6 zabral aspoň skúsený deblový pár Viktória Hrunčáková a Tereza Mihalíková.
Srbskú dvojicu Aleksandra Kruničová a Natalija Seničová zdolal 6:4, 6:4 a získal pre Slovensko prvý bod. V samotnom dueli so Srbskom iba zmiernil prehru na 1:2, no celkovo môže mať veľký význam.
Slovenky v stredu čaká ešte spomenutý duel s Litvou, ktorá je outsiderom skupiny a vo svojom úvodnom stretnutí podľahla Chorvátsku 0:3 na zápasy.
Tím Mateja Liptáka nielenže musí tohto súpera zdolať, no zároveň bude dúfať, že v paralelne hranom dueli si Chorvátsko poradí so Srbskom. Za týchto okolností by stále mali šancu na prvenstvo v skupine tri tímy.
Slovenky by pre to museli vo štvrtok zdolať aj Chorvátky, ktoré sú však vďaka dvom hráčom v top 80 rebríčka WTA favoritom základnej skupiny.
Antonia Ružičová (57., pozn.) v tejto sezóne už zdolala Jelenu Rybakinovú či Emmu Raducanuovú, no v kvalifikácii v Dubaji nestačila na Šramkovú.
Samozrejme, v hre je stále aj negatívny scenár, že by Slovenky skončili v tabuľke na treťom či dokonca štvrtom mieste. V tom prípade by ich dokonca čakal barážový súboj o udržanie sa v I. skupine euro-africkej zóny.
1.
Chorvátsko
1
1
0
3:0
1
2.
Srbsko
1
1
0
2:1
1
3.
Slovensko
1
0
1
1:2
0
4.
Litva
1
0
1
0:3
0