Prečo by sme nemohli vyhrať? Kapitán tenistiek je optimista, hovorí o výnimočnej chémii

Hrunčáková nastúpila na turnaji na tri dvojhry (bilancia 1:2) a dve štvorhry (2:0). V minulosti bola najvyššie na 43. priečke v rebríčku WTA, patrila do širšej svetovej špičky. V posledných sezónach sa jej na turnajoch nedarí a v rebríčku klesla do druhej stovky.

„Chémia v tíme je výnimočná. Baby sú kamarátky. Chodia spolu na kávu, zabávať sa. Aj na zápasoch panuje dobrá atmosféra. Na nás je, aby sme ich pripravili a aby sme im dali vieru, že to môžu zvládnuť. Aby verili, že môžu zdolať kohokoľvek. Teraz sa nám to podarilo. V minulosti sme zdolali veľké krajiny, ale nie takto po sebe a na jednom turnaji," povedal Lipták.

„Viki vraví, že tímové súťaže sú pre ňu výnimočné a dokáže dať zo seba všetko, čoho je schopná. Ja sa ju snažím viesť správnym smerom. Možno mám aj viac informácií o súperke. Sú to maličkosti. Stále má úroveň a odkáže hrať skvele. Má na to, aby sa vrátila do elitnej päťdesiatky. Musí urobiť rozhodnutia, ktoré by ju tam mohli posunúť,“ myslí si Lipták.

Lipták: Ani teraz nám neverili

Slovenské tenistky už tímovú súťaž v minulosti vyhrali. Pred 22 rokmi sa to podarilo tímu v zostave Janette Husárová, Henrieta Nagyová, Daniela Hantuchová a Martina Suchá s kapitánom Tomášom Malikom. Husárová figurovala v tíme aj teraz - ako trénerka.

Lipták tvrdí, že na trofej si môžu Slovenky siahnuť v nasledujúcich rokoch a nie sú to silácke reči.