Schmiedlová na OH či finále v Malage. Slovenský tenis zažil jeden z najúspešnejších rokov

Nadchlo ho, že v tímových súťažiach sa obe reprezentácie prebojovali na finálový turnaj a ženy to v Pohári Billie-Jean Kingovej dotiahli v Malage až do finále.

Muži dosiahli historický úspech od zavedenia nového formátu súťaže a po cennom víťazstve v Srbsku prvýkrát postúpili do skupinovej fázy finálového turnaja medzi najlepších 16 tímov sveta," zdôraznil Moška.

"Kaja Schmiedlová sa postarala o najlepší výsledok slovenského tenisu na olympiáde v ére samostatnosti, na ceste do semifinále zdolala hráčky z elitnej svetovej desiatky. Rebecca Šramková ukázala v druhej polovici sezóny obrovský výkonnostný progres, získala prvý titul na okruhu WTA a dostala sa do elitnej päťdesiatky.

Z individuálnych výsledkov vyzdvihol štvrté miesto Anny Karolíny Schmiedlovej na OH 2024 v Paríži, výkony Rebeccy Šramkovej v druhej polovici sezóny i úspechy juniorky Renáty Jamrichovej na grandslamových turnajoch.

Moška považuje za dôležité, že čoraz viac detí sa zaujíma o tenis. "V roku 2024 sa nám podarilo zvýšiť členskú základňu o 15 percent. Čoraz viac dievčat a chlapcov má záujem o tenis, čo je pozitívny signál. Významným krokom pre rozvoj tenisu vo východoslovenskom regióne bolo májové otvorenie NTC v Košiciach, kde vyrástol krásny moderný stánok."

V roku 2025 chce Slovenský tenisový zväz pokračovať v organizovaní medzinárodných turnajov a má záujem usporiadať jeden z miniturnajov Pohára Billie-Kingovej.

"Sme veľmi blízko k tomu, aby sme v apríli hostili jednu zo skupín, naše dievčatá by tak mali výhodu domáceho prostredia. Definitívne by sa o tom malo rozhodnúť do konca roka. Víťazi siedmich trojčlenných skupín postúpia priamo na novembrový finálový turnaj."