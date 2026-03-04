Talianku zastrašovali fotografiou zbrane. Vymenovali mojich rodičov, uviedla

Taliansku tenistku Lucreziu Stefaniniovú a jej rodinu zastrašovali fotografiou zbrane. K incidentu došlo pred utorkovým kvalifikačným zápasom na turnaji v Indian Wells proti Victorii Jimenezovej Kasintsevovej.
„Dostala som správu, v ktorej sa mi vyhrážali za prípadné víťazstvo vo včerajšom zápase. Vymenovali mojich rodičov, miesto, kde som sa narodila a poslali mi fotografiu zbrane,“ citovala 138. hráčku rebríčka WTA agentúra AP. S Andorrčankou napokon prehrala 6:4, 4:6, 4:6.
Prezident Talianskej tenisovej a padelovej federácie Angelo Binaghi označil podobné skutky za neúnosné.
„Posielanie fotografií zbraní, znalosť osobných údajov a zastrašovanie športovca nemá so športom nič spoločné. Takéto správanie si zaslúži okamžitú právnu reakciu,“ povedal bývalý taliansky tenista.