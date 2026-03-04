    Talianku zastrašovali fotografiou zbrane. Vymenovali mojich rodičov, uviedla

    Lucrezia Stefanini
    Lucrezia Stefanini (Autor: GDL Open presentado por Santander)
    TASR|4. mar 2026 o 14:35
    ShareTweet0

    K incidentu došlo pred utorkovým kvalifikačným zápasom na turnaji v Indian Wells.

    Taliansku tenistku Lucreziu Stefaniniovú a jej rodinu zastrašovali fotografiou zbrane. K incidentu došlo pred utorkovým kvalifikačným zápasom na turnaji v Indian Wells proti Victorii Jimenezovej Kasintsevovej.

    „Dostala som správu, v ktorej sa mi vyhrážali za prípadné víťazstvo vo včerajšom zápase. Vymenovali mojich rodičov, miesto, kde som sa narodila a poslali mi fotografiu zbrane,“ citovala 138. hráčku rebríčka WTA agentúra AP. S Andorrčankou napokon prehrala 6:4, 4:6, 4:6.

    Prezident Talianskej tenisovej a padelovej federácie Angelo Binaghi označil podobné skutky za neúnosné.

    „Posielanie fotografií zbraní, znalosť osobných údajov a zastrašovanie športovca nemá so športom nič spoločné. Takéto správanie si zaslúži okamžitú právnu reakciu,“ povedal bývalý taliansky tenista.

    Tenis

    Tenis

    Lucrezia Stefanini
    Lucrezia Stefanini
    Talianku zastrašovali fotografiou zbrane. Vymenovali mojich rodičov, uviedla
    dnes 14:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Talianku zastrašovali fotografiou zbrane. Vymenovali mojich rodičov, uviedla