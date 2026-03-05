    Bouzkovej štart v Indian Wells nevyšiel, v prvom kole utrpela hladkú prehru

    Podľahla domácej Townsendovej.

    Americká tenistka Taylor Townsendová postúpila vo štvrtok do druhého kola turnaja WTA v kalifornskom Indian Wells. S Češkou Mariou Bouzkovou si poradila v dvoch setoch 6:2, 6:1.

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková bude v akcii v piatok od 1.05 SEČ, keď nastúpi proti domácej Katie Volynetsovej, ktorá štartuje vďaka voľnej karte.

    Víťazka duelu si zmeria sily s nasadenou Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, ktorá má v úvodnej fáze voľný žreb.

    WTA Indians Wells

    výsledky - 1.kolo:

    Sonay Kartalová (V. Brit.) - Tararudee Lanlanopvá (Thaj.) 6:4, 6:4

    Taylor Townsendová (USA) - Marie Bouzková (ČR) 6:2, 6:1

    Ashlyn Kruegerová (USA) - Magda Linettová (Poľ.) 6:1, 6:4

