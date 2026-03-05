    Djokovič sa teší na návrat Sereny Williamsovej. O svojej kariére: Chcem získať ďalší titul

    Srb naznačil, že by sa Serena mohla vrátiť až počas Wimbledonu, kde je sedemnásobnou šampiónkou dvojhry.

    Srbský tenista Novak Djokovič je presvedčený, že sa americká tenisová legenda Serena Williamsová vráti na súťažne kurty. Priznal, že sa už netrpezlivo teší, že uvidí "jednu z najväčších športovkýň".

    "Myslím si, že sa vracia. Nehovoril som s ňou, ale všetci sa tešia na jej návrat. Kde a ako, či dvojhra alebo štvorhra, nevieme. Keby som bol na jej mieste, tiež by som to tajil," uviedol 24-násobný grandslamový šampión.

    Williamsová nesúťažila od prehry v 3. kole na US Open 2022. Aktuálne 44-ročná matka dvoch detí sa však v decembri opäť zúčastnila antidopingových testov a získala oprávnenie na ich absolvovanie.

    Spočiatku poprela, že by plánovala návrat, ale v januári to odmietla vylúčiť: "To nie je áno, ani nie. Neviem, uvidím, čo sa stane."

    Djokovič povedal, že hráči sa na túto možnosť tešia. "Všetci sú nadšení a je to určite niečo, čo sa veľmi očakáva," priblížil Srb.

    Williamsovej sestra Venus si vďaka divokej karte zahrá vo dvojhre v Indian Wells a v 1. kole sa stretne s Francúzkou Diane Parryovou.

    Djokovič naznačil, že by sa Serena mohla vrátiť až počas Wimbledonu, kde je sedemnásobnou šampiónkou dvojhry.

    "Vyberám si to, rovnako ako jej comeback. Myslím, že by si s Venus mohli zahrať jeden alebo dva turnaje vo štvorhre. Bolo by to pekné vidieť. Je to jedna z najväčších športovkýň. Bolo by skvelé, keby sa vrátila," avizoval o 23-násobnej grandslamovej šampiónke.

    Djokovič je v Indian Wells nasadený ako tretí. Hrá svoj prvý turnaj od finále na Australian Open, kde prehral s Carlosom Alcarazom po senzačnom semifinálovom víťazstve nad Jannikom Sinnerom.

    "Pre mňa to bol fenomenálny výsledok. Dokázal som predovšetkým sebe a aj ostatným, že stále môžem súťažiť na najvyššej úrovni a zdolať týchto chlapcov. Moja logika je teda, prečo nepokračovať, pokiaľ mám talent, kvalitu a motiváciu to naďalej robiť.

    Chcem vyhrať a získať ďalší titul a dúfajme, že aj ďalší grandslam. V Austrálii som bol blízko," dodal 38-ročný rodák z Belehradu.

    Djokovič sa delí so švajčiarskou legendou Rogerom Federerom o prvé miesto s piatimi titulmi z Indian Wells. Od svojho posledného v roku 2016 sa však nedostal do štvrťfinále.Svoju najnovšiu púť začne v sobotu 7. marca proti Francúzovi Giovannimu Mpetshimu Perricardovi alebo Poliakovi Kamilovi Majchrzakovi.

