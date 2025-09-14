Slováci po víťazstve zabojujú o finálový turnaj. Verím, že to chalanov nakopne, povedal Tóth

BRATISLAVA. Slovenskí tenisti počas uplynulých dvoch dní splnili svoj cieľ a vybojovali si účasť v budúcoročnej kvalifikácii o účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára.
Zverenci kapitána Tibora Tótha si v domácom prostredí poradili s Kolumbiou 3:1, pričom čerešničkou na torte bolo skvelé predstavenie výkon skúseného Norberta Gombosa, ktorý bol po bezchybnom výkone strojcom rozhodujúceho bodu.
Slováci počas úvodného dňa získali prvý bod vďaka Alexovi Molčanovi, ktorý zdolal kolumbijskú tímovú jednotku Nicolasa Mejiu.
Dobre rozohraný duel mal v piatok Lukáš Klein, ktorý síce vyhral prvý set proti Adriovi Sorianovi Barrerovi, no následne mu podľahol v dvoch tajbrejkoch. Slováci tak išli do druhého dňa za nerozhodného stavu 1:1.
Nepochyboval, že zvíťazia
Mimoriadne dôležitý tak bol vstup do sobotňajšieho programu. Ten sa vydaril vďaka Kleinovi s Milošom Karolom, ktorí zaznamenali druhý slovenský bod v debli.
„Stále som nepochyboval o tom, že zvíťazíme. Myslím si, že sme mali lepšiu hernú kvalitu ako kolumbijskí hráči. Po štvorhre mi spadol kameň zo srdca. Už som bol pokojnejší a veril som, že jeden z dvoch zápasov zvládneme,“ uviedol kapitán slovenskej reprezentácie Tibor Tóth.
Ako kľúčový sa ukázal byť ťah nasadiť na štvrtý duel Gombosa namiesto Kleina. „Zrodilo sa to po včerajšom zápase, pretože Luky hral veľmi dlhý zápas. V hale bolo dosť teplo, vypotil veľa a stratil množstvo síl.
Vedeli sme, že inak nemôžeme postaviť štvorhru iba Kleina s Karolom. Bola to jednoznačná voľba, že oni musia ísť do deblu. Včera večer som oznámil, že dvojhru ide hrať Noro. Celý týždeň hral na tréningu vynikajúco.
Mohol hrať už v piatok s Mejiom, ale chcel som sa tomu vyhnúť, pretože to bola hra na hru. Napokon sme sa tomu nevyhli, ale ´Norbi´ to zvládol excelentne. Podal jeden z najlepších výkonov a s takým pokojom som ho asi ešte ani hrať nevidel,“ povedal Tóth pre TASR.
VIDEO: Tibor Tóth po víťazstve Slovenska
Gombos pôsobil sebavedomým dojmom, hral emotívne, prakticky nekazil a Mejiu doslova frustroval. Podobne ako jeho predchodcovia v štvorhre nestratil ani raz podanie a doviedol Slovensko do kvalifikácie o postup.
„Keby sme náhodou v tomto zápase neuspeli, tak rok a pol by trvalo, kým by sme sa sem naspäť dostali a zase mali šancu hrať o finálový turnaj. Je to náš sen pred každým rokom, dostať sa na finálový turnaj a chalani tým veľmi žijú.
Takto máme znovu šancu vo februári oň zabojovať,“ vyjadril sa nehrajúci kapitán slovenského výberu.
Profitovali z dobrej prípravy
Slováci sa pripravovali na Kolumbiu už od úvodu septembra. Na challengeri v Istanbule sledoval Tóth víťazstvo Alexa Molčana v dvojhre, Karol získal svoj druhý deblový titul v kariére po boku Nemca Daniela Masura.
Na turnaji hrali aj Gombos s Kleinom a do hlavnej súťaže sa v tureckej metropole prebojoval aj piaty člen daviscupového tímu Michal Krajčí, ktorý následne dostal premiérovú pozvánku do národného tímu.
Slováci podľa Tótha profitovali zo spoločného času v Istanbule: „Určite to veľmi pomohlo, pretože chalani tam boli spolu a už je to také tímové. Samozrejme, všetci hrali za seba, ale boli spoločné večere, hry, strávili spolu čas a chodili jeden druhému na zápas.
Poňali sme to ako takú predprípravu, urobili sme to isté pred Gréckom. Zopakovali sme ten istý model, ktorý sa nám osvedčil a budeme ho opakovať aj v budúcnosti.“
VIDEO: Norbert Gombos po víťazstve Slovenska
Slovensku môže triumf nad Kolumbiou pomôcť aj po psychologickej stránke. Víťazstvo proti tímu z Južnej Ameriky prišlo pre zverencov trénera Tótha po štyroch prehrách za sebou, keď postupne podľahli Nemecku, USA, Čile a naposledy v úvode tohto roka Chorvátsku.
„Myslím si, že by to mohlo pomôcť chalanom nakopnúť sa. Zvládli to v tomto tlaku a ja im iba prajem, aby si to preniesli do turnajov a zužitkovali to na nich. Hrať vedia, aj pod tlakom a práve aby vtedy zachovali podobný pokoj a zvládli ťažké situácie aj v zápasoch na turnajoch. Potrebujeme, aby sa chalani posunuli vyššie,“ uzavrel Tóth pre TASR.