Ďalší tenisový talent na Slovensku. Pohánková bojovala na ME o zlato

PARMA. Slovenská tenistka Mia Pohánková získala striebornú medailu vo dvojhre na majstrovstvách Európy hráčok do 16 rokov v talianskej Parme.

Pre pätnásťročnú hráčku Národného tenisového centra je to ďalší skvelý úspech v tomto roku. Po zisku zlatej medaily vo štvorhre na Európskom olympijskom festivale mládeže si teraz pripísala striebro z ME.

"Som rada, že som na turnaj prišla v dobrej forme a prebojovala som sa do finále. Od začiatku som bola správne motivovaná a chcela som nadviazať na výsledok z minulého roka, keď som v kategórii do 14 rokov získala striebro.

Som rada, že sa mi to podarilo. Zlepšovala som sa od zápasu k zápasu. Na turnaji štartovalo veľa dobrých hráčok, takže dotiahnuť to do finále znamená vyhrať viacero kvalitných zápasov.

Verila som, že vďaka svojmu prístupu dokážem zvíťaziť, no som šťastná a vážim si aj druhé miesto. Ďakujem trénerskému tímu, mojim rodičom a taktiež STZ za vytváranie dobrých podmienok," povedala.