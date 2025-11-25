Taliani vládnu rebríčku Davis Cupu, Slováci sa nezmestili do najlepšej dvadsiatky

LONDÝN. Tenisti Slovenska zakončili kalendárny rok v rebríčku Davisovho pohára na 21. mieste so ziskom 337,5 bodu.
Na čele rebríčka sú naďalej Taliani, ktorí v Bologni zavŕšili víťazný hetrik.
Na druhú priečku sa posunuli Nemci a tretia pozícia patrí Španielom, ktorí na finálovom turnaji postúpili do finále.
Rebríček Davis Cupu k 25. novembru
1. (1.) Taliansko 675,25 b., 2. (4.) Nemecko 479, 3. (10.) Španielsko 472,75, 4. (2.) Austrália 470,75, 5. (11.) Belgicko 434,5, 6. (4.) Holandsko 432, 7. (5.) USA 419,5, 8. (6.) Francúzsko 415,5, 9. (7.) Kanada 415,25, 10. (8.) Argentína 412....21. (21.) SLOVENSKO 337,5.