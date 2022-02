Stachovskij sa vráti do Ukrajiny, chce bojovať vo vojne proti Rusku

Bývalý úspešný ukrajinský tenista Serhij Stachovskij roky patril do svetovej špičky, vyhral štyri turnaje ATP, najvyššie v rebríčku bol na 31. mieste. Jeden z jeho najpamätnejších momentov je výhra nad Rogerom Federerom vo Wimbledone.

KYJEV. Keď po vypadnutí v kvalifikácii Australian Open ukončil aktívnu hráčsku kariéru, určite nečakal, že vymení raketu za zbraň a o necelé dva mesiace sa prihlási do vojenských záloh.

"Pokiaľ nik razantne nezasiahne, bude Ukrajina obdobou Afganistanu čiže vojnovou zónou. Ukrajinci, vrátane mňa, Rusom nikdy neodpustia to, čo sa stalo," hovoril.

"Aby ste pochopili to, čo sa deje na Ukrajine, nie je zavinené Ukrajinou ani tým, že sme získali zbrane od Američanov a od Británie. Tie sme získali, aby sme sa mohli brániť. Je veľké šťastie, že sme ich mali," dodal.

Tridsaťšesťročný Ukrajinec sa rozhodol pripojiť k vojenským zálohám po tom, ako pomohol svojej manželke a dcére dostať sa bezpečne do Maďarska. Po skončení kariéry sa totiž presťahovali do Budapešti.

"Samozrejme, že chcem bojovať. Je to jediný dôvod, prečo sa snažím dostať späť," povedal Stachovskij v sobotu pre Sky News.

"Do záloh som sa prihlásil minulý týždeň, nemám vojenské skúsenosti, no mám prax so zbraňou, ktorú používam súkromne," dodal tenista.