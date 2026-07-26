    Stal sa len druhým Francúzom. Van Assche po trojsetovej bitke ovládol turnaj

    Luca Van Assche.
    Luca Van Assche. (Autor: TASR)
    TASR|26. júl 2026 o 21:48
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    V súboji o titul 78. hráč sveta Van Assche sedemkrát stratil podanie.

    ATP Estoril 2026

    Dvojhra - finále:

    Luca van Assche (Fr.) - Alexander Blockx (Belg.-4) 6:4, 4:6, 7:5

    Francúzsky tenista Luca van Assche získal prvý titul na okruhu ATP. V stretnutí finálových debutantov v Estorile porazil 6:4, 4:6, 7:5 štvrtého nasadeného Belgičana Alexandra Blockxa.

    Na portugalskej antuke sa stal druhým francúzskym víťazom po Richardovi Gasquetovi, ktorý v roku 2015 vyhral premiérový ročník Estoril Open.

    Obaja súperi zohrali na turnaji štvrtú trojsetovú bitku. Dvadsaťšesťročný Van Asche cestou do finále vyradil turnajovú jednotku Andreja Rubljova z Ruska, o rok mladší Blockx druhého nasadeného Luciana Darderiho z Talianska.

    V súboji o titul 78. hráč sveta Van Assche sedemkrát stratil podanie, súper ale napriek siedmim esám prišiel o servis osemkrát.

    V poslednom sete svetová osemdesiatnička Blockx dotiahol stav 0:3, ale koncovku zvládol lepšie súper.

    Tenis

    Tenis

    Luca Van Assche.
    Luca Van Assche.
    Stal sa len druhým Francúzom. Van Assche po trojsetovej bitke ovládol turnaj
    ne 21:48
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