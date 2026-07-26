Stal sa len druhým Francúzom. Van Assche po trojsetovej bitke ovládol turnaj

ATP Estoril 2026
Dvojhra - finále:
Luca van Assche (Fr.) - Alexander Blockx (Belg.-4) 6:4, 4:6, 7:5
Francúzsky tenista Luca van Assche získal prvý titul na okruhu ATP. V stretnutí finálových debutantov v Estorile porazil 6:4, 4:6, 7:5 štvrtého nasadeného Belgičana Alexandra Blockxa.
Na portugalskej antuke sa stal druhým francúzskym víťazom po Richardovi Gasquetovi, ktorý v roku 2015 vyhral premiérový ročník Estoril Open.
Obaja súperi zohrali na turnaji štvrtú trojsetovú bitku. Dvadsaťšesťročný Van Asche cestou do finále vyradil turnajovú jednotku Andreja Rubljova z Ruska, o rok mladší Blockx druhého nasadeného Luciana Darderiho z Talianska.
V súboji o titul 78. hráč sveta Van Assche sedemkrát stratil podanie, súper ale napriek siedmim esám prišiel o servis osemkrát.
V poslednom sete svetová osemdesiatnička Blockx dotiahol stav 0:3, ale koncovku zvládol lepšie súper.